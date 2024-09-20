Günlük Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Günlük Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

Günlük Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

ANKA Haber Ajansı 20 Eylül Cuma gündemi

20.09.2024 09:06  Güncelleme: 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - TÜİK; eylül ayı tüketici güven, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat ve ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Medya Dayanışma Grubu'nun düzenlediği "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı Medya Konferansı, Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı yapacak ve "Eğitim Maratonu" halk buluşmasına katılacak. (CANLI - GÖRÜNTÜLÜ/ UŞAK)

13.30 - 15.00- 16.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taşhan'da esnafı ve Turhal Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Zile Belediyesi Sosyal Tesisi ve Hacı Bektaş-ı Veli rekreasyon alanı açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TOKAT)

13.30- DİSK "Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet" başlıklı büyük İzmir mitingi için Basmane  Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, jandarma ve emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Muğla İl Başkanlığını ve Menteşe İlçe Başkanlığını, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Menteşe Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MUĞLA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 6. haftası ilk maçında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. (MERSİN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Medya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
17:52 Yüz binlerce liralık vurgun kamerada Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:24 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar
17:19 Çöpleri ayrıştıran işçiler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu Çöpleri ayrıştıran işçiler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
16:36 Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti
16:25 Sakince dükkana giren kadın, raftaki çantayı kaşla göz arasında çaldı Sakince dükkana giren kadın, raftaki çantayı kaşla göz arasında çaldı
16:12 İbrahim Tatlıses’i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor Sonuna kadar hakkını arayacak İbrahim Tatlıses'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak
16:02 18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı Son günlerini geçirdiği isim gözaltında 18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı! Son günlerini geçirdiği isim gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 12:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: Günlük Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement