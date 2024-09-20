Günlük Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

Güncel

10.00 - TÜİK; eylül ayı tüketici güven, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat ve ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Medya Dayanışma Grubu'nun düzenlediği "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı Medya Konferansı, Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı yapacak ve "Eğitim Maratonu" halk buluşmasına katılacak. (CANLI - GÖRÜNTÜLÜ/ UŞAK)

13.30 - 15.00- 16.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taşhan'da esnafı ve Turhal Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Zile Belediyesi Sosyal Tesisi ve Hacı Bektaş-ı Veli rekreasyon alanı açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TOKAT)

13.30- DİSK "Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet" başlıklı büyük İzmir mitingi için Basmane Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, jandarma ve emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Muğla İl Başkanlığını ve Menteşe İlçe Başkanlığını, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Menteşe Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MUĞLA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 6. haftası ilk maçında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. (MERSİN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…