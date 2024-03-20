Anka Haber Ajansı 20 Mart Çarşamba Gündemi

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Olimpik Kent İstanbul' Tematik Sunumuna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11: 00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon ve Giresun'da halka hitap edecek, Ordu Altınordu'da iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI 12.00- 15.00-18.47)
3- İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI 12.00)
4- Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, "Giyim Yardımı Hakkı Gasp Edilemez" sloganıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 12.30)
5- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları "Adaletsiz Teşvik Ödemeleri" konusunda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 12.30)
6- Sağlık-emek meslek örgütleri Sağlık Bakanlığı önünde, Bakan Fahrettin Koca'nın "Teknikerlerin diğer sağlık alanlarında çalışmasının önünü açacağız" sözlerine karşı tepki açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 12.30)
7- Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu, "mülakatsız 68 bin atama yapılması" talebiyle Ulus Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-13.00)
8- İzmir Bölge Adliyesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'Çevresel etki etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararına karşı Baro, İZBB, EGEÇEP tarafından açılan davaya ilişkin açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 14.30)
9- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus 100. Yıl Meydanı açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI 15.00)
10- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek teşkilat toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 15.00)
11- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Tepekule'de Expo savunma sanayi etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 15.30)
12- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta ve Burdur mitinglerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13.30-16.00)
13- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 18.00)
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 20 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
Adana'da banka çıkışında takip ettikleri kişinin otomobilinden 270 bin TL çalan iki hırsız, operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
Başkanlık Müftüsü olarak atanan İl Müftüsü Abdurrahman için Bayburt'ta veda yemeği düzenlendi. İftar yemeğine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve diğer kurum amirleri katıldı. Programda konuşan Vali Eldivan ve Başkan Pekmezci, Müftü Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı. Kazada, 8'i öğrenci olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Ayrıca, Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ayhan Çiftçi ve Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Cafer Rokovet ile görüştü. Görüşmede, sanayide yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarının belirlenmesinde öncelik sıralamasının doğru yapılmadığını ve yanlışlıkların olduğunu belirtti. Soydan, Mersin Ticaret Borsası ile Nakliyeciler Sitesini ziyaret ederek sorunları ve talepleri yakından takip ettiğini söyledi.
Marmara Denizi'nde saat 09.21'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Yalova'nın 2,42 kilometre açığında tespit edildi. Deprem, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'Yaşlılar Haftası' nedeniyle öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğinde yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Vali Eldivan, konuklarla sohbet ederek kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve yaşlılara hak ettikleri ilgi ve saygıyı göstermenin önemine vurgu yaptı. 'Kuşaklar Arası Buluşmalar' projesi kapsamında çocuklar da yaşlılarla bir araya getirildi. Yemek sonrası Vali Eldivan, yaşlıların Yaşlılar Haftasını kutlayarak katılımcılara teşekkür etti. Programa Vali Eldivan'ın yanı sıra diğer ilçe yetkilileri ve vatandaşlar da katıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı. Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu yolu kapatan yağışlar, köy sakinlerini de mahsur bıraktı. Özel idare ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.
Edirne'de bulunan 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon kapsamındaki temizlik ve kazı çalışmaları hızla ilerliyor. Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan restorasyon çalışmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Hamamın içindeki temizlik tamamlandı ve kubbelerde dolgu kaldırma çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, hamamın çevresindeki toprak tesviye çalışmaları devam ediyor. Erkekler kısmında temel izlerine ulaşılan hamamın kadınlar kısmındaki kazı çalışmaları da sürüyor. 1422 yılında inşa edilen hamam, Tunca Nehri kıyısında yer alıyor ve orijinal duvarlarıyla hala ayakta duruyor. Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile birlikte külliye halinde bulunan hamam, Rus işgalinin ardından kapatılmıştı.
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