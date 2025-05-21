Anka Haber Ajansı 21 Mayıs Çarşamba Gündemi

09.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Olağan 1. Meclis Toplantısı: Milli MÜcadele Rotası Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KONYA)

09.30- 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti Grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

09.30- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, üretimden satışlar kriterine göre "Ege'nin 100 büyük firmasını" açıklayacak, ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

10.00 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, müsilaj ile mücadele konusunda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURSA)

11.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan HSK üye seçiminin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.12 - 20.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in oğlu Cemre Öğren'in cenaze törenine katılacak. Özel, partisinin Pendik'te düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/MANİSA - İSTANBUL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi imza ve ödül törenlerine katılacak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek, kültürel programa katılacak. (BUDAPEŞTE)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (BUDAPEŞTE)

UEFA Avrupa Ligi finali, İngiltere'nin Tottenham ile Manchester United takımları arasında İspanya'da oynanacak. (BİLBAO)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…