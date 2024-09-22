İstanbul ve Ankara\'da Önemli Etkinlikler

14.00 - 19.30- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapanış etkinliği ile Ulugazi yağlı güreşleri ödül törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
15.30 - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, "NATO'ya ve Emperyalist Savaşa" karşı eylemlerini, Konur Sokak'tan Kuğulu Park'a yürüyerek sürdürecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
18.30 - Halk müziğinin büyük ustası, opera sanatçısı ve besteci Ruhi Su, ölümünün 39'uncu yılında Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor- Samsunspor, Kasımpaşa- Antalyaspor, Adana Demirspor- Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş- İKAS Eyüpspor maçları oynanacak.(RİZE - İSTANBUL - ADANA)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'de, Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına, Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek akşam yemeğine katılacak. (NEW YORK)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
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