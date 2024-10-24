Anka Haber Ajansı 24 Ekim Perşembe Gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)
10.00- TÜİK, 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanma araştırmasını yayınlayacak. (ANKARA)
10.00- CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, Parti Genel Merkezinde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
15.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.30- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sadi Konuk Hastanesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (ANKARA)
12.30- SES İzmir 1 ve 2 Nolu Şubeleri, "Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
14.00 - 14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısının ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde, Genişletilmiş BRICS Oturumu'na katılacak. (KAZAN)
19.45 - 22.00- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin Manchester United ekibini ağırlarken, Beaşiktaş Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak. (CELJE - İSTANBUL - LYON)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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