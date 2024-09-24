Cumhurbaşkanı Yardımcısı İzmir'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı İzmir'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İzmir\'de

ANKA Haber Ajansı 24 Eylül Salı gündemi

24.09.2024 09:04  Güncelleme: 09:05
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09.00 - 13.00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Valiliğini ziyaret edecek,  İzmir Ticaret Odası'nda  "İzmir İş Dünyası Buluşması"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

10.00- TÜİK, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayınlayacak. (ANKARA)

10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranlarına ilişkin verileri açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Diyarbakır'da depremde yıkılan, 100 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı ile ilgili 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (DİYARBAKIR)

11.00- Yaşamını yitiren yönetmen Tomris Giritlioğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapacak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak da getirilen davadaki süreci görüşmek üzere İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Kent Lokantası'nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30- İzmir Barosu, "Okul Zili Tüm Çocuklar İçin Çalmıyor. Yeni Eğitim - Öğretim Yılında Engelli Çocukların Eğitim Hakkı Engelleniyor" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na hitap edecek, ikili görüşmeler yapacak. (NEW YORK)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı İzmir'de - Son Dakika

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