Anka Haber Ajansı 30 Ocak Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 30 Ocak Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 30 Ocak Perşembe gündemi

30.01.2025 09:05  Güncelleme: 10:51
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09.00 - Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/DİYARBAKIR)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığında haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - TGC, TGS, TÜRKYAYBİR, TYS, PEN Türkiye "Basın Özgürlüğüne ve Gazeteciye Dokunma" çağrısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Halk TV'ye destek ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçedeki çalışmalar ve projelerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

12.30 - İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in tutuklanmasına itiraz edilecek, basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- TBMM Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (ANKARA)

14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Ozdağ'ı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

23.00- UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Galatasaray Hollanda'nın Ajax, Fenerbahçe Danimarka temsilcisi Midtjylland, Beşiktaş ise Hollanda'nın Twente takımı ile deplasmanda karşılaşacak. (AMSTERDAM - HERNING- ENSCHEDE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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