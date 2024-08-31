İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İzmir'de basın açıklaması yapacak

Güncel

13.00 - 15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, il örgütünün ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

15.30 - 18.00 - 20.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu diploma alma ve sancak devir-teslim törenlerine katılacak, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı Resepsiyonu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

23.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, su ürünleri av sezonun başlaması dolayısıyla Rumelifeneri'nde balıkçılarla denize açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.15- 21.45 - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına Çaykur Rizespor- Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor- Bellona Kayserispor, Adana Demirspor- Galatasaray ve Göztepe-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek. (RİZE - KONYA - ADANA - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…