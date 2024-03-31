Türkiye'de yerel seçimler başladı, siyasi liderler oy kullanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de yerel seçimler başladı, siyasi liderler oy kullanacak

Türkiye\'de yerel seçimler başladı, siyasi liderler oy kullanacak

Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 34 siyasi partiden adayların yarıştığı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başladı ve diğer illerde saat 08.00'de başlayacak. Birçok siyasi lider de oy kullanmak için okullara gitti.

31.03.2024 09:00  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye sandık başında... Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini seçiyor. 34 siyasi partiden adayların yarıştığı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da, diğer illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yunusemre ilçesi 23 Nisan İlkokulu'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- MANİSA)

10.00 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

10.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bilkent Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)

11.00 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)

11.00- AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-İSTANBUL)

11.00 - DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serra Bucak Küçük Cizrelioğlu Ortaokulu'nda oy kullanacak (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

11.30 - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ümitköy Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)

12.00 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullanacak. (CANLI - İSTANBUL)

12.00 - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - İZMİR)

12.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

14.00 - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdoroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - ANKARA)

15.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesinde oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-ANKARA)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de yerel seçimler başladı, siyasi liderler oy kullanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Vali Şıldak, Şanlıurfa'da Seçim Güvenliğini İzledi
    09:54 Vali Şıldak, Şanlıurfa'da Seçim Güvenliğini İzledi

    Vali Hasan Şıldak, sabahın ilk ışıkları ile birlikte güvenlik ve acil durumlar merkezinde seçim güvenliği ile ilgili gelişmeleri izledi. Vali Şıldak, il genelinde güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alındığını ifade etti. Şıldak, güvenlik ve acil durumlar merkezine geçerek birim yetkililerinden seçim güvenliği ile ilgili bilgi aldı. İlimizde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başlamıştır. Bütün sandık alanlarında ve tüm yerleşim yerlerinde güvenlik tedbirlerimizi üst seviyede almış bulunuyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Seçimlere katılan tarafların ve bütün vatandaşlarımızın hoşgörü ve olgunluk içindeki tutumlarıyla Şanlıurfa'da seçimleri huzur ortamında gerçekleştirmeyi temenni ediyorum.

  • Diyarbakır'da yaşlı ve hastalar Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı
    09:54 Diyarbakır'da yaşlı ve hastalar Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı

    Diyarbakır'da yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için Evde Sağlık Hizmetleri Ekipleri tarafından hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri okullara götürülüyor. Evde Sağlık Hizmeti personeli, başvuruda bulunan yaşlı hastaları evlerinden alıp oy kullanacakları sandığa götürüyor ve ardından tekrar evlerine bırakıyor.

  • Batman'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
    09:53 Batman'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

    Batman'da seyir halindeki bir otomobil, Gap Mahallesi Mereto Caddesi'nde motor kısmından çıkan dumanlar sonucu alevlere teslim oldu. Sürücü, dumanı fark ederek otomobilden çıktı ve yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

  • Edirne'de Yerel Seçimler İçin Oy Verme İşlemi Başladı
    09:52 Edirne'de Yerel Seçimler İçin Oy Verme İşlemi Başladı

    Edirne'de, 31 Mart Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy verme işlemi için okulların önünde bekledi.

  • Oyuncu İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti
    09:50 Oyuncu İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti

    Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu İlker Aksum, Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.

  • Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı
    09:50 Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

    Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oy kullanma için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. 17 ilçede bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 seçmen oy kullanacak.

  • Bayburt'ta 303 sandıkta oy kullanma işlemi başladı
    09:50 Bayburt'ta 303 sandıkta oy kullanma işlemi başladı

    Bayburt'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. 59 bin 563 seçmenin bulunduğu Bayburt'ta vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.

  • Engelli ve yaşlı vatandaşlar oy kullanmaya gitti
    09:48 Engelli ve yaşlı vatandaşlar oy kullanmaya gitti

    İstanbul'da oy verme işlemi sürürken, engelli ve yaşlı vatandaşlar da sandık başına gitti. Beşiktaş'ta tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanan Emel Sağlamova isimli seçmen, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Bahçelievler Kudret Saraçoğlu Ortaokulu'na gelen yaşlı bir kadının ise güçlükle merdiveni çıktığı, ardından tekerlekli sandalyeye alınarak oy kullanmaya gittiği görüldü.

  • Denizli'de seçmenler oy kullanmaya başladı
    09:45 Denizli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

    2024 yılı Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Denizli'de vatandaşlar büyükşehir, ilçe belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlarını belirlemek için sandık başında oy kullanmaya başladı. Denizli'de seçmenler sabah saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'a kadar devam edecek.

  • Serpantin taşından ortaya çıkan eserler 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satılıyor
    09:44 Serpantin taşından ortaya çıkan eserler 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satılıyor

    Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığında özenle ortaya çıkardığı eserleri 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satıyor. 55 yaşındaki Özalp, serpantin taşını işleyerek yaptığı eserleri sanat eserine dönüştürüyor. Eserlerin fiyatı boyutuna ve modeline göre değişebiliyor ama 500 dolardan aşağıya satmayı düşünmem. Türkiye'de bu işi yapabileni tanımıyorum, hiç karşıma çıkmadı.


09:39 Seçim tartışmasında kan aktı Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi
09:03 81 ilde seçim heyecanı İşte sandıklardan ilk görüntüler 81 ilde seçim heyecanı! İşte sandıklardan ilk görüntüler
08:40 Kırıkkale’de MHP’li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı Kırıkkale'de MHP'li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı
07:57 Türkiye sandık başında Yurt genelinde oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında! Yurt genelinde oy verme işlemi başladı
07:41 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi İşte 5 adımda oy kullanma rehberi 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi! İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
08:25 Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir
23:47 Kocaeli’de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi Kocaeli'de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi
23:41 Van’da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu
22:39 Kim nerede kullanacak İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler
21:13 DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
19:54 Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 09:54:45. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de yerel seçimler başladı, siyasi liderler oy kullanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement