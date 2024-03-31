Türkiye\'de yerel seçimler başladı, siyasi liderler oy kullanacak

Türkiye sandık başında... Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini seçiyor. 34 siyasi partiden adayların yarıştığı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da, diğer illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yunusemre ilçesi 23 Nisan İlkokulu'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- MANİSA)
10.00 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)
10.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bilkent Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)
11.00 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)
11.00- AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-İSTANBUL)
11.00 - DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serra Bucak Küçük Cizrelioğlu Ortaokulu'nda oy kullanacak (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)
11.30 - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ümitköy Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)
12.00 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullanacak. (CANLI - İSTANBUL)
12.00 - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - İZMİR)
12.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)
14.00 - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdoroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - ANKARA)
15.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesinde oyunu kullanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-ANKARA)
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Son Dakika › Güncel › Türkiye'de yerel seçimler başladı, siyasi liderler oy kullanacak - Son Dakika
Vali Hasan Şıldak, sabahın ilk ışıkları ile birlikte güvenlik ve acil durumlar merkezinde seçim güvenliği ile ilgili gelişmeleri izledi. Vali Şıldak, il genelinde güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alındığını ifade etti. Şıldak, güvenlik ve acil durumlar merkezine geçerek birim yetkililerinden seçim güvenliği ile ilgili bilgi aldı. İlimizde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başlamıştır. Bütün sandık alanlarında ve tüm yerleşim yerlerinde güvenlik tedbirlerimizi üst seviyede almış bulunuyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Seçimlere katılan tarafların ve bütün vatandaşlarımızın hoşgörü ve olgunluk içindeki tutumlarıyla Şanlıurfa'da seçimleri huzur ortamında gerçekleştirmeyi temenni ediyorum.
Diyarbakır'da yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için Evde Sağlık Hizmetleri Ekipleri tarafından hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri okullara götürülüyor. Evde Sağlık Hizmeti personeli, başvuruda bulunan yaşlı hastaları evlerinden alıp oy kullanacakları sandığa götürüyor ve ardından tekrar evlerine bırakıyor.
Batman'da seyir halindeki bir otomobil, Gap Mahallesi Mereto Caddesi'nde motor kısmından çıkan dumanlar sonucu alevlere teslim oldu. Sürücü, dumanı fark ederek otomobilden çıktı ve yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Edirne'de, 31 Mart Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy verme işlemi için okulların önünde bekledi.
Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu İlker Aksum, Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.
Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oy kullanma için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. 17 ilçede bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 seçmen oy kullanacak.
Bayburt'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. 59 bin 563 seçmenin bulunduğu Bayburt'ta vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.
İstanbul'da oy verme işlemi sürürken, engelli ve yaşlı vatandaşlar da sandık başına gitti. Beşiktaş'ta tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanan Emel Sağlamova isimli seçmen, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Bahçelievler Kudret Saraçoğlu Ortaokulu'na gelen yaşlı bir kadının ise güçlükle merdiveni çıktığı, ardından tekerlekli sandalyeye alınarak oy kullanmaya gittiği görüldü.
2024 yılı Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Denizli'de vatandaşlar büyükşehir, ilçe belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlarını belirlemek için sandık başında oy kullanmaya başladı. Denizli'de seçmenler sabah saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'a kadar devam edecek.
Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığında özenle ortaya çıkardığı eserleri 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satıyor. 55 yaşındaki Özalp, serpantin taşını işleyerek yaptığı eserleri sanat eserine dönüştürüyor. Eserlerin fiyatı boyutuna ve modeline göre değişebiliyor ama 500 dolardan aşağıya satmayı düşünmem. Türkiye'de bu işi yapabileni tanımıyorum, hiç karşıma çıkmadı.
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