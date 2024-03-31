Türkiye\'de yerel seçimler başladı, siyasi liderler oy kullanacak

Vali Şıldak, Şanlıurfa'da Seçim Güvenliğini İzledi

Vali Hasan Şıldak, sabahın ilk ışıkları ile birlikte güvenlik ve acil durumlar merkezinde seçim güvenliği ile ilgili gelişmeleri izledi. Vali Şıldak, il genelinde güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alındığını ifade etti. Şıldak, güvenlik ve acil durumlar merkezine geçerek birim yetkililerinden seçim güvenliği ile ilgili bilgi aldı. İlimizde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başlamıştır. Bütün sandık alanlarında ve tüm yerleşim yerlerinde güvenlik tedbirlerimizi üst seviyede almış bulunuyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Seçimlere katılan tarafların ve bütün vatandaşlarımızın hoşgörü ve olgunluk içindeki tutumlarıyla Şanlıurfa'da seçimleri huzur ortamında gerçekleştirmeyi temenni ediyorum.