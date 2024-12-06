DİSK, Tutuklamalar İçin Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DİSK, Tutuklamalar İçin Toplanıyor

ANKA Haber Ajansı 6 Aralık Cuma gündemi

06.12.2024 09:06  Güncelleme: 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00- DİSK Başkanlar Kurulu, "Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un tutuklanması" gündemiyle toplanacak. Toplantıdan sonra DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, eski DİSK yöneticileri, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Esther Lynch açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2023 yılına ilişkin sağlık ve çevre koruma harcamaları istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/KİLİS)

10.30 - Emekli olan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, görevini Selami Yıldız'a devredecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.30 - Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılınca 140 gün önce direnişe başlayan Polonez işçileri, Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatıyor" (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP milletvekilleri Umut Akdoğan, Gizem Özcan, Ali Gökçek ve Ahmet Baran Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken İsrail'le ticareti protesto ettikleri için tutuklanan gençler ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret ettikten sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/SİLİVRİ)

12.00 - "Kayyum" yönetimine karşı direnişleri, 4'üncü yılına yaklaşan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.30 - Aile hekimleri, "Eziyet Yönetmeliği" olarak adlandırdıkları yeni yönetmeliğe karşı Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

12.30- İzmir Sağlık Platformu üyeleri, il sağlık müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulunup siyah çelenk bırakacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30- Eğitim-İş Sendikası, "Geçici ÇEDES uygulamasını istemiyoruz" başlıklı basın açıklamasını Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ni sürdürecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30- Basın meslek örgütlerinin hazırladığı, Gazetecilik Hak ve Özgürlükler Deklarasyonu tanıtım etkinliği Gazeteciler Cemiyetinde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Trabzonspor- Kasımpaşa maçıyla başlayacak. (TRABZON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK, Tutuklamalar İçin Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
14:37 Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay evleniyor İşte müstakbel eşi Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi
14:34 Bir kent diken üstünde Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi Bir kent diken üstünde! Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi
14:24 Tarkan’ın Büyücü Gosha’sı Eva Bender’in son hali Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali
14:19 Türkiye’den Almanya’ya döner tokadı Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı
14:13 Silahlı muhalifler, rejime ait araçları Hama’da böyle kovaladı Silahlı muhalifler, rejime ait araçları Hama'da böyle kovaladı
14:10 ÖTV’siz araç yönetmeliği değişti Uymayanlara büyük ceza var ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var
13:52 ’’Asgari ücret 30 bin lira olsun’’ diyen Özgür Özel formülünü açıkladı ''Asgari ücret 30 bin lira olsun'' diyen Özgür Özel formülünü açıkladı
13:35 Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 09:26:14. #1.12#
SON DAKİKA: DİSK, Tutuklamalar İçin Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.