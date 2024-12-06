DİSK, Tutuklamalar İçin Toplanıyor

10.00- DİSK Başkanlar Kurulu, "Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un tutuklanması" gündemiyle toplanacak. Toplantıdan sonra DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, eski DİSK yöneticileri, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Esther Lynch açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - TÜİK, 2023 yılına ilişkin sağlık ve çevre koruma harcamaları istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
10.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/KİLİS)
10.30 - Emekli olan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, görevini Selami Yıldız'a devredecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
10.30 - Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılınca 140 gün önce direnişe başlayan Polonez işçileri, Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatıyor" (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
12.00 - CHP milletvekilleri Umut Akdoğan, Gizem Özcan, Ali Gökçek ve Ahmet Baran Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken İsrail'le ticareti protesto ettikleri için tutuklanan gençler ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret ettikten sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/SİLİVRİ)
12.00 - "Kayyum" yönetimine karşı direnişleri, 4'üncü yılına yaklaşan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
12.30 - Aile hekimleri, "Eziyet Yönetmeliği" olarak adlandırdıkları yeni yönetmeliğe karşı Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)
12.30- İzmir Sağlık Platformu üyeleri, il sağlık müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulunup siyah çelenk bırakacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
12.30- Eğitim-İş Sendikası, "Geçici ÇEDES uygulamasını istemiyoruz" başlıklı basın açıklamasını Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ni sürdürecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
18.30- Basın meslek örgütlerinin hazırladığı, Gazetecilik Hak ve Özgürlükler Deklarasyonu tanıtım etkinliği Gazeteciler Cemiyetinde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
20.00- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Trabzonspor- Kasımpaşa maçıyla başlayacak. (TRABZON)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › DİSK, Tutuklamalar İçin Toplanıyor - Son Dakika
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