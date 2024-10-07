Anka Haber Ajansı 7 Ekim Pazartesi Gündemi

Güncel

10.00-14.00-14.30-15.30 - CHP MYK toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Arsuz'da yapılacak. Özel, MYK'nın ardından Arsuz Belediye Başkanlığını ve partisinin İskenderun İl Başkanlığını ziyaret edecek, halk buluşmasına katılacak. Özel, Antakya'da STK'lar ve meslek odaları ile toplantı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

10.00 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

12.30 - CHP Manisa İl Başkanlığı, 81 İl Başkanlığı adına, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin Şehzadeler Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ MANİSA)

13.00 - Filistin İçin Öğrenci Dayanışması, İstanbul Üniversitesi Beyazıt girişinde açıklama yapacak, İsrail askerleri tarafından öldürülen insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi'yi anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - "Öğrenci Ye" projesinin basın tanıtımı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın öğrencilerle birlikte katılacağı yemekli toplantıda gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

18.00 - CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından, İkbal Uzuner'in katledildiği Edirnekapı Surları önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - İzmir Barosu "Kadın Cinayetleri Münferit Değil Sistematiktir, Sorumluluklarınızı Yerine Getirin" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi günler diler...