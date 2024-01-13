 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitleri LED ekranlarda anma mesajı yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitleri LED ekranlarda anma mesajı yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askeri anmak için Ankara'nın çeşitli yerlerindeki LED ekranlara 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazısını yansıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitleri LED ekranlarda anma mesajı yayınladı
13.01.2024 - 17:45,
Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın çeşitli yerlerindeki LED ekranlara "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazısını yansıtarak dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askeri andı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'daki LED ekranlara "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazısı yansıtarak şehitleri andı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitleri LED ekranlarda anma mesajı yayınladı - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitleri LED ekranlarda anma mesajı yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement