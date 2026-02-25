Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Başkentli Üreticiye 1 Milyon 500 Bin Kilogram Nohut Tohumu Desteği - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Başkentli Üreticiye 1 Milyon 500 Bin Kilogram Nohut Tohumu Desteği

25.02.2026 11:28  Güncelleme: 12:37
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yüzde 50 hibe ile başlattığı nohut tohumu desteğini tamamladı. Destek kapsamında Balâ’dan Çubuk’a, Polatlı’dan Nallıhan’a kadar 25 ilçede 1 milyon 500 bin kilogram sertifikalı tohum üreticiyle buluştu.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yüzde 50 hibe ile başlattığı nohut tohumu desteğini tamamladı. Destek kapsamında Bala'dan Çubuk'a, Polatlı'dan Nallıhan'a kadar 25 ilçede 1 milyon 500 bin kilogram sertifikalı tohum üreticiyle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve artan tarımsal girdi maliyetlerine karşı üreticiyi güçlendirmek amacıyla yürüttüğü nohut tohumu desteğini tamamladı. Bala'dan Çubuk'a, Polatlı'dan Nallıhan'a, Ayaş'tan Kalecik'e kadar 25 ilçenin tamamında gerçekleştirilen dağıtımla çiftçiler ekim sezonuna destekle başladı. Tarımda sürdürülebilirliği artırmak ve boş arazileri yeniden üretime kazandırmak için hayata geçirilen proje kapsamında 1 milyon 500 bin kilogram sertifikalı nohut tohumu, 4 bin 780 üreticiye teslim edildi.

"Dağıttığımız tohumla Ankara genelinde yaklaşık 100 bin dekar alanın ekilmesini sağlatmış oluyoruz"

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, destek sayesinde Başkent genelinde yaklaşık 100 bin dekar alanın ekilmesinin sağlanacağını belirterek, "Toplam 1 milyon 500 bin kilogram nohut tohumu dağıttık. Nohut bizim için önemli, özellikle kuraklık döneminde üreticinin ciddi para kazanabileceği bir ürün. Bu dağıttığımız tohumla Ankara genelinde yaklaşık 100 bin dekar alanın ekilmesini sağlatmış oluyoruz" dedi.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal da "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanlarının etkin ve verimli kullanımı için çeşitli projeler hazırlıyoruz. Bunlardan biri de yüzde 50 hibe destekli sertifikalı nohut tohumu dağıtımı. Kırsalda boş kalan arazilerin, ekilmeyen arazilerin daha düzgün iyi tohumlarla ekilerek üstün verim elde edilmesine yönelik bir çalışma" diye konuştu.

Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise Ankaralı üreticilerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Bitkisel üretim kaliteli ve sertifikalı bir tohumla başlar. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 4 bin 780 üreticimize sertifikalı nohut tohumunun dağıtımını bitirmiş oluyoruz. Üreticimiz yeter ki üretsin, ithalatımız azalsın. Son yıllarda baklagil ithalatımız bir hayli arttı. Yerli üreticiyi teşvik ve ithalatı mümkün olduğunca azaltarak vatandaşlarımızın sofralarında yerli ürünü kullanmasını tercih ediyoruz. Mansur Başkan'ımızın destekleriyle Ankaralı üreticilerimizin her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanan üreticiler de memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Hasan Tekyurt: "Büyükşehir'den memnunuz. Mazotumuzu alıyoruz her sene, gübremizi alıyoruz, nohut tohumunu alıyoruz, fidemizi alıyoruz. Her şeyden yararlanıyoruz. Yarı yarıya alıyoruz. Nohudumuzu aldım mesela 5 bin TL verdik, 10 bin TL'lik nohut aldık."

-İrfan Yurtçu: "Kırsal kesimde daha önce böyle bir şey olmadı. Mazot desteği olsun, gübre desteği olsun, nohut tohumu desteği olsun hiç olmadı. Bugün 50, 60, 70 liralık şeyi 25 liraya alıyorsunuz. Çok büyük bir fark var. Çiftçi için çok büyük bir destek."

-Fatma Dede: "Teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin, Allah razı olsun. Bu bize bir ilaç oluyor. Mazot, sıvı gübre nohut, damlama borusu hepsinden faydalanıyorum."

-İbrahim Demir: "Mansur Yavaş'tan memnunuz. Şimdiye kadar hiçbir çiftçiye bir destek, mazot, gübre hiçbir şey vermediler. Helal olsun."

-Sedat Toka: "Biz çiftçiler olarak, Ankara Çubuk çiftçileri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkanı'mızdan çok memnunuz. Gübre desteği, mazot desteği, nohut desteği her şeyimizi veriyor. Şimdiye kadar böyle bir destek çiftçiye yoktu. Allah razı olsun çiftçiyi kolluyor, arkasında duruyor. Başkan'ımız olduğu sürece biz de ekmeye, yetiştirmeye devam edeceğiz."

-Satılmış Şahin: "Biz Büyükşehir Belediyesi'nden memnunuz. Teşekkür ederim Mansur Bey'e."

-Ömer Çakmak: "Allah razı olsun. Yardımcı oluyor halka. Mazot alıyoruz, nohut alıyoruz. İki senedir kuraklıktan dolayı mahsulüm çıkmadı. Belediye'mizden Allah razı olsun."

-Ömer Çelik: "Gölbaşı'nın Emirler köyünden saygılarımızı sunuyoruz Mansur Başkan'ımıza. Bütün yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Köylü olarak her hizmetinden memnunuz."

-Erdoğan Temel: "Mansur Başkan göreve geldiğinden beri 5-6 senedir, desteklerden faydalanıyoruz. Desteklerin büyük faydasını görüyoruz. Desteği verenlerden, teşvik edenlerden Allah bin kere razı olsun."

-Memduh Açıkel: "Mansur Başkan'ımızdan Allah razı olsun. Küçük çiftçilerin hep yanında. Biz küçük çiftçiyiz, ayakta zor duruyoruz. Bu sene destek gelmeseydi ekmeyecektim. Emekli maaşımızın yanında bir ek gelir olacak benim için."

-Cemal Altuğ: "Belediye Başkan'ımız gelene kadar böyle bir hizmet var mıydı? Gübre olsun, tohum olsun her türlü destek var. Allah razı olsun. Maliyetlerimiz azaldı, bize çok faydası oldu. Nasıl inkar ederim? Burada partili, partisiz herkes yararlanıyor desteklerden."

-Sevim Göktaş: "İlk defa tohum desteğinden faydalanıyorum. Daha önce mazot desteğinden faydalanmıştım. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan, Polatlı, Güncel, Çubuk

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Başkentli Üreticiye 1 Milyon 500 Bin Kilogram Nohut Tohumu Desteği - Son Dakika

