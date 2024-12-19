Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden İbadethanelere Pelet Ve Pelet Sobası Desteği

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(ANKARA) - Başkent'in 25 ilçesindeki ibadethane ve muhtarlıklara her kış yakıt desteği veren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl ilk kez pelet ve pelet sobası desteğine başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aralık ayı sonuna kadar toplam 900 ibadethaneye ve bin 100 muhtarlığa, 2 bin adet pelet sobası ve 2 bin ton pelet yakıtı dağıtımını tamamlamayı hedefliyor.

25 ilçenin tamamında faaliyet gösteren ibadethane ve muhtarlıklara her kış düzenli olarak yakıt desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bir ilke imza atarak pelet ve pelet sobası desteğine başladı. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 15 Kasım 2024 tarihinde başladığı destek programı kapsamında 18 ilçede bulunan 660 ibadethane ve 675 muhtarlığa toplam bin 335 adet pelet sobası ile birlikte bin 329 ton pelet yakıtı teslim edildi. Ekipler; aralık ayı sonuna kadar toplam 900 ibadethane ve bin 100 muhtarlık için 2 bin adet pelet sobası ve 2 bin ton pelet yakıtı dağıtımını tamamlamayı amaçlıyor.

BelPlas tarafından üretilen peletin yüzde 100 yerli olmasına dikkati çeken Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, şunları söyledi:

"18 ilçede dağıtımı tamamlandı"

"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ibadethanelerimiz, cemevleri ve muhtarlıklara her yıl düzenli olarak yakacak desteği sağlıyorduk. Değişen iklim koşulları ve küresel ısınma dikkate alınarak bu kış da düşük karbon ayak izine sahip enerji kaynağı olarak pelet yakıtını kullanmaya başladık. Kömüre kıyasla halk sağlığı için daha uygun olan pelet yakıtı hava kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynağı olmasından dolayı tercih edildi. Belediyemiz şirketlerinden olan BelPlas tarafından üretilen pelet yakıtının 18 ilçede dağıtımı tamamlandı ve ay sonuna kadar tüm ilçelerde tamamlanmış olacak. Bu yıl 2 bin adet pelet sobası ve 2 bin ton pelet yakıtı dağıtımı gerçekleştirilecek."

Yüksek enerji yoğunluğuna sahip pelet yakıtı

ABB iştiraklerinden BelPlas tarafından üretilen pelet yakıtıyla küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi sorunlara doğa dostu bir çözüm sunuluyor. Genellikle sıkıştırılmış talaş ve odun yongalarından üretilen, silindirik ve küçük boyutlu yakıt parçacıkları yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilirken, biyokütlenin en verimli kullanım şekillerinden biri olarak biliniyor. Pelet yakıtlar, yüksek enerji yoğunluğuna da sahip olduklarından, küçük miktarlarda bile büyük miktarda enerji üretebiliyor ve bu da ısınma maliyetlerini düşürüyor ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor.