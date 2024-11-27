Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Gençlik Sofrası' projesi ile ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunarak üniversite öğrencilerine ekonomik destek sağlıyor. Öğrenciler, hijyenik koşullarda hazırlanan leziz yemeklerden yararlanarak bütçelerine katkıda bulunuyor.

27.11.2024 15:30  Güncelleme: 15:34
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı "Gençlik Sofrası" projesiyle hafta içi her gün üç farklı noktada ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor. Sıhhiye, Kızılay ve Gazi Mahallesi'nde faaliyet gösteren Gençlik Sofraları'nda 18.00-20.00 saatleri arasında hizmetten yararlanan gençler ise projeye yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla hayata geçirilen Gençlik Sofrası projesi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine destek oluyor.

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı, 100. Yıl Kütüphanesi ve Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi'nde hizmet veren Gençlik Sofraları, hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında dört çeşit sıcak yemeği ücretsiz olarak üniversite öğrencileriyle buluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakleri BELPA A.Ş. tarafından hijyenik koşullarda ve gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan yemekler, her akşam öğrencilere ulaştırılıyor.

TC kimlik kartıyla karekod sistemi üzerinden hizmetten yararlanabilen öğrenciler, söz konusu destekle hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de özledikleri ev yemeklerini yiyor.

Gençlik Sofraları'na gelerek ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrencilerden bazıları memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Boran Bektaş: "Çok mutlu olduk öğrenciler olarak. Hem vakit açısından hem de ekonomi de sıkıntılı, geçim zor, yemek yiyemediğimiz oluyor. Çok memnunuz bu durumdan."

-Esma Eylül Varişli: "Ankara'daki ilk senem. Öğrencilere bu kadar düşkün bir belediye olmadığı için Ankara'yı seçmiştim. Öğrencilere uygun projeleri olduğu için Ankara'da bir üniversite tercih ettim. Görüyoruz zaten Ankara'daki öğrencilerin mutluluğunu."

-Bahadır Ali Halis: "Ücretsiz olması öğrenciler için hele bu zor zamanlarda bence gayet değerli bir uygulama. İstanbul'dan gelen bir öğrenci olarak çok seviyorum bu şehirde öğrenci olmayı."

- Emir Ali Gürsu: "Kim düşündüyse, kimin emeği geçtiyse herkese çok teşekkür ederim. Üniversite Ankara'da okunur. Lafta değil gerçekten okunur."

-Pelin Gökçek: "Uygulamadan çok memnun kaldık. Yemekler de çok güzeldi ve sıcaktı. Tekrar gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

- Mehmet Alp Kayaaslan: "TED Üniversitesi'nde okuyorum. Akşamları buraya gelip sürekli yemek yemeyi düşünüyorum. Üniversite Ankara'da okunur, bence haklı bunu söyleyenler."

-Semih Çapkan: "Biz öğrenciler için çok iyi bir uygulama. Ekonomik olarak öğrenciler zor durumda olduğu için, bu tarz uygulamalarla biz daha rahat ediyoruz. Harçlığımızı daha idareli kullanıyoruz bu şekilde. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz."

-Deniz İlke Al: "Özellikle bu ekonomik şartlarda gayet faydalı bir uygulama. Gayet başarılı ve devam etmesi de gerekli. Mansur Yavaş'a da çok teşekkür ediyorum."

-Berke Avas: "Başta Mansur Başkan'ım olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi her zaman öğrencilerin yanında, bize destek oluyor. Daha önce de kampüsümüze, okullarımıza arabalar yollayarak bize yemek dağıtıyordu. Böyle uygulamaların olması biz öğrenciler için böyle bir durumda çok yararlı oluyor."

-Semih Akdoğan: "Öğrenci yükünü hafifleten bir uygulama olmuş. Bizler için çok iyi çünkü her şey pahalılaştı. Bütün öğrencilerin yararlanmasını isterim. Yemekleri de çok beğendim."

-Baran Şahin: "Güzel bir uygulama, bizlere fiyat artışından dolayı çok iyi geliyor. Her şey için teşekkür ederiz."

- Yusuf Çolak: " Gazi Üniversitesi'nde okuyorum, yemek saatinin okul çıkış saatine denk gelmesi gayet güzel oldu, ücretsiz olması da biz öğrencileri sevindirdi. Yemeklerin sıcak olmasından da gayet mutluyuz. Bu yemekleri dışarıda yemeye kalksak en az 200 lira öderiz. Bursun, kredinin 2 bin TL olduğu yerde ücretsiz yemek, öğrencileri ekonomik açıdan rahatlatacaktır."

-Hüseyin Kalyon: "Projenin öğrencinin günlük planlamasına da doğrudan etki ettiğini düşünüyorum. Evde kalıyorum ve okuldan geldiğimde saat geç olabiliyor, yorgun olabiliyoruz. Sürekli dışarıdan yemek sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Bu uygulama sayesinde annemizin sağlıklı yemeklerini anarak daha sağlıklı beslenme fırsatı bulabiliyoruz."

- Semih Şahin: "Normalde öğrenci evinde yaşıyorum ve dışarıdan yemek söylemek bütçemizi ekonomik olarak çok zorluyordu. Gençlik Sofraları sayesinde rahata erdik, yemekleri de gerçekten lezzetli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği - Son Dakika

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