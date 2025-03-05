Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Gençlik Sofraları" İftarda Öğrencileri Ağırlıyor.

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın "Üniversite Ankara'da Okunur" vizyonuyla hayata geçirilen Gençlik Sofraları, hafta içi her akşam öğrencileri iftar sofralarında buluşturuyor. Yavaş, "Sevgili aileler içiniz rahat olsun, evlatlarınız bize emanet. İftar boyunca Gençlik Sofraları'nda öğrencilerimizi ağırlıyor, birlikte sofraya oturuyor, paylaşmanın bereketini yaşıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da öğrencilere desteğini sürdürüyor. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hafta içi her akşam düzenlenen iftar programlarında, binlerce üniversite öğrencisi sıcak iftar sofrasında bir araya geliyor.

Yavaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili aileler içiniz rahat olsun, evlatlarınız bize emanet. İftar boyunca Gençlik Sofraları'nda öğrencilerimizi ağırlıyor, birlikte sofraya oturuyor, paylaşmanın bereketini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkatevleri Şube Müdürü Esin Mızrak, Ramazan ayı boyunca günlük toplam 3 bin öğrenciye yemek hizmetinin devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz bizim için çok değerli"

"Mansur Yavaş Başkanımızın 'Üniversite Ankara'da okunur' çağrısıyla başladığımız bu hizmette Gençlik Sofraları olarak öğrencilerimize ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz. Üç noktada başlattığımız hizmetimizi, Ramazan ayında iftar saatlerinde vermek üzere yenileyerek tekrar öğrencilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Geçici barınma hizmetinden faydalanan ve Gençlik Sofraları'ndan yemek yiyen toplam 3 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmetimiz devam edecek. Üniversite Ankara'da okunur ve gençlerimiz bizim için çok değerli."

"Her zaman güzel yemekler sunuyorlar"

Annesi Tuğba Muslu ile görüntülü arama yaparak iftar anını paylaşan öğrenci Buğra Muslu, Gençlik Sofraları'nın kendisine sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzel günü belediyenin vermiş olduğu imkanlar sayesinde gayet güzel geçiriyoruz. Uzun zamandır zaten böyle bir yemek imkanı var burada ve güzel de. Hele iftar açısından yapmaları daha da güzel olmuş. ve yemekler de gayet kaliteli. İçecekler olsun, her zaman güzel yemekler sunuyorlar. Teşekkür ederim" dedi.

Buğra Muslu'nun annesi Tuğba Muslu ise "Belediyeye teşekkür ederiz, gençlerimize böyle bir hizmet verdiği için. Bizim de içimiz rahat, onlar ne yiyor diye düşünmüyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

İftar programına katılan diğer öğrenciler ücretsiz yemek desteğinin kendileri için büyük kolaylık olduğunu vurgulayarak memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

Alperen Ayan: "Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden uzun süredir faydalanıyoruz. Ayrıca iftar için de böyle bir imkan olması çok güzel. Çok teşekkür ederiz."

Sadettin Enes Karaoğlan: "Aileden uzakta yaşamak, yemek olarak başlı başına büyük bir sorun. Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu fırsat bizim için çok büyük bir hizmet oldu. Akşam yemeğimizi rahatça yiyip özellikle Ramazan'da da iftarımızı rahatça yapıp birçok yükten kurtulmuş olabiliyoruz. Teşekkür ederiz."

Meryem Bengi: "Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisiyim. Menüsü çok güzel, çok beğendik. Şaşırdım açıkçası, hiç beklemiyordum böyle imkanların olmasını, yeni öğrendim. Ankara'ya yeni geldik, pek bilgimiz yoktu açıkçası. Böyle imkanların olması çok iyi öğrenciler açısından, herkesin durumu aynı olmuyor."

İbrahim Muhammed: "Derslerimiz uzun sürdüğü için sabahtan akşama kadar ve gidip yemek hazırlamak falan çok zor ondan sonra teravih namazına gitmek, ders çalışmak. O yüzden buraya gelip yemek yaklaşık 2-3 saat zaman kazandırıyor. Teşekkür ederim."

Su Eda Öztürk: "Normalde de bu fırsattan yararlanıyorduk. Ailem başka bir şehirde o yüzden giderlerim çok fazlaydı. Bu şekilde biraz olsun yemek masraflarımı gidermiş oldum. Ramazan'da da iftardan faydalanabilmemiz bizim adımıza çok güzel oldu. Açıkçası Mansur Başkanın çok güzel bir belediyecilik yaptığını düşünüyorum. Öğrencilerin çok üzerlerine titreyerek etkinlikler, faaliyetler düzenliyor. Teşekkür ederiz."

Sude Adaklı: "Biz uzun süredir buraya gelip gidiyorduk arkadaşlarımızla beraber. Üniversite öğrencisi olarak ücretsiz bir şekilde akşam yemeğini çıkarabilmemiz inanılmaz bir rahatlık. Ders çalışmak için zaten çoğunlukla dışarıda bulunuyoruz, eve dönmüyor kimse. Bu arada da ekstra bir ücret harcamamak çok avantajlı bizim için. Ankara zaten üniversiteler şehri, birçok üniversite var ama. Bu tarz şeylerle beraber gerçekten öğrenci dostu bir şehir, öğrenciler şehri diyebiliyoruz Ankara için. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaan Bey: "Bu güzel günde hepimiz ailemizden uzaktayken burada olmak güzel. Bir sıcak yemek arıyor öğrenciler, ücretsiz bir şekilde bunun verilmesi de çok güzel. İyi Ramazanlar herkese."

Yaren Önkoyun: "Annemin sıcak yemeklerini aratmıyor. Biz bir öğrenci olarak her zaman sıcak yemek bulamıyoruz, imkanımız olmuyor. Böyle özel bir günde bunu bize ücretsiz olarak sağladıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Fatih Şimşek: "Gazi Üniversitesi'nde eğitim alıyorum ve yurtta kalıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu ücretsiz yemeklerden memnunum. Sıcak yemeğe ulaşma imkanımız her zaman olmuyor. Bundan dolayı çok mutluyum."

Mehmet Özkaya: "Belediyemize bize bu imkanı sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Bazen zamanımız olmayabiliyor. Böyle zamanlarda bizim için güzel bir tercih oluyor. Şu an iftar menülerini dışarıda yemeye çalışsak büyük meblağlar ödememiz gerekebiliyor. Fakat burada ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanabiliyoruz."

Uğur Öztürk: "Böyle bir hizmet olduğu için teşekkür ederim. Yemekler ev sıcaklığında çıkıyor, evimizi aratmıyorlar."

Sena Açılan: "Yemekler çok lezzetli ve bence oldukça doyurucu ve sağlıklı da. Neredeyse her gün buradayım ve bu benim işimi çok kolaylaştırıyor. Okul ve stajdan sonra eve döndükten sonra tekrar yemek hazırlamakla uğraşmaktansa buraya gelmek çok daha konforlu ve çalışanlar çok güler yüzlü. Bu da bizi motive ediyor."

Mustafa Kuzey Şensoy: "Sadece iftarda değil, normalde de öğrencilere yemek imkanı sunuluyor ücretsiz bir şekilde. Bazen derslerden evde yemek yapmaya zamanım olmayabiliyor. Gelip buraya yemek yiyorum ve bu güzel bir avantaj bence. Dışarıda bir kez yemek yememiz en az 200-300 lira tutuyor. Burada doyurucu besin alabiliyoruz. Hem de dışarıda sağlıksız şeyler de yememiş oluyoruz. Ekonomik yönden gerçekten destek oluyor ben bu ay biraz sıkışıktım o yüzden biraz fazla geldim."

Öğrenciler, Ramazan boyunca hafta içi her akşam 18.00-20.00 saatleri arasında 100. Yıl Kütüphanesi, Gazi ve Sıhhiye Gençlik Sofraları'nda iftar yapabilecek. Ramazan ayı sonrası da Gençlik Sofraları'nda ücretsiz yemek uygulaması devam edecek.