Ankara Çocuk Meclisi, Trafik Denetimi Yaptı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi 28. dönem üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda "Çocuk Polisler Trafiği Denetliyor" uygulamasına imza attı, vatandaşlara güvenli trafik akışı adına mesajlar verdi.

ABB Çocuk Meclisi 28. dönem üyeleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda "Çocuk Polisler Trafiği Denetliyor" uygulamasına imza attı. Denetimler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekiplerinin eşliğinde gerçekleşti. Her yıl trafik kurallarına dikkati çekmek için yapılan denetimde trafik polisleriyle buluşan çocuk polisler, görev paylaşımı sonrası gruplara ayrılarak trafik denetimine çıktı.

Üniforma ve şapkalarıyla Kızılay'da uygulamalı denetim yapan küçük polisler, "Trafik kültürü, kanunlarla değil saygıyla gelişir", "Emniyet kemeri hayatla olan bağımızdır", "Hırsız malımızı, hız canımızı alır" ve "Yaşama hakkımı lastiklerinle çiğneyemezsin" gibi sloganlarla vatandaşlara önemli mesajlar verdi.

"TRAFİKTE SAYGILI OLUN" ÇAĞRISI

Başkentte, trafik polisleri eşliğinde farkındalık yaratmak için denetime çıkan ABB Çocuk Meclisi üyeleri, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zeyra Kaleli: "Trafik kurallarına uymayanlardan dolayı kurallara uyanlara da zarar gelebiliyor ve bazen hayati tehlikelere bile yol açabiliyor. Trafikte yaşanılan tartışmalardan araçta bulunan çocuklar da olumsuz etkileniyor. Bu nedenle trafikte saygılı davranmak çok önemli."

-Miray Eroğlu: "Trafik kuralları insanlar için çok önemli. Trafik kuralları olmasaydı kazalar olabilirdi. O yüzden trafik kurallarına herkesin uyması gerekiyor."

-Can Saykal: "Burada yayaların trafik kurallarına uyması ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Şu anda da araç sürücüleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu sayede biz trafik işaretlerini ve kurallarını daha iyi öğrenirken büyüklerimize de bunu hatırlatıyoruz."