Ankara'da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Açılışı Yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun açılışını gerçekleştirdi. Özel, koşunun önemine vurgu yaparak, Ankara'da bir maraton ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Mansur Yavaş ise yeni yeşil alan projeleri ile Ankaralıların spor yapma imkanlarını artırdıklarını ifade etti.

19.05.2025 13:04  Güncelleme: 13:09
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun açılışını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Çiftliği'nde (BAKAP) düzenlediği 19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Değerli gençler, kıymetli Ankaralılar, Başkent'in yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları hepiniz hoş geldiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Burayı aralık ayında Mansur Başkanımız ve kıymetli ekibiyle, buraya emek verenlerle, Ankara'ya emek verenlerle gezmiştik. Ankara'yı Mansur Başkan değil de ondan önceki zihniyet yönetiyor olsaydı pahalı konutların yapılacağı bir arsayı, Mansur Başkan ve ekibi, Ankaralıların nefes alacakları, Ankara dışından gelenlerin gelip ziyaret edecekleri, küçük çocukların toprakla tanışacağı, iyi tarım uygulamalarının yaşatıldığı, Ankara'dan ya da dışarıdan karavan turizmine meraklıların gelip huzurlu birkaç gün geçirebildikleri, doğa ile iç içe bir merkez haline getirmişler. Bir tarafta Atatürk'ün vasiyetine rağmen Atatürk Orman Çiftliği'ni, ANKAPark'lara açan, kendisine saray yapan, Ankara'nın bağrındaki Atatürk'ün emanetine hançerler saplayan bir anlayış, öbür tarafta konut alanından böyle bir cenneti yaratan bir anlayış. Buranın adının aslında Atatürk Orman Çiftliği'ne de atfen Atam Çiftliği olmasını önerdik. O gün aramızda konuştuk. Sonra da Büyükşehir Belediye Meclisimiz buranın adını da Ata Çiftliği olarak tescil etti ve onayladı.

"Ümit ediyorum seneye birlikte koşarız"

Ankara'da bir maraton ihtiyacı var. O gün bu geniş yolları hep birlikte yürürken, ben İstanbul yarı maratonunu iki kez, tam maratonu iki kez; Antalya Runatolia, Kadıköy yarı maratonu, Antalya yarı maratonunu birer kez bitirmiş biri olarak Mansur Başkan'a burada maraton koşulursa, Ankara'daki büyük bir ihtiyacın giderileceğini söylemiştim. Çünkü Ankara'da yolların çok alternatifi olmadığı için maraton için güzergah istendiğinde çok büyük sıkıntılar çıkıyor ve karşılanamıyor. Bu meseleyi konuştuk. Mansur Başkan hemen projelendirmiş ve belki de dünyada eşi benzeri olmayacak bir maraton pisti kazandırdılar. Hele hele ağaçların gelişmesi, buradaki çiftliğin yıllarla beraber doğayla iç içe halinin iyice görünür olmasıyla birlikte belki Türkiye'nin en keyifli, dünyanın da en çok tercih edilen maratonlarından birisi olabilir. Benim Mansur Başkanımın kızı kadar iyi derecelerim yok. Hep iki saatin üzerinde yarı maratonu bitiriyorum ama sonuçta bitiriyorum. Ümit ediyorum seneye birlikte koşarız. İzmir mitingimiz olduğu için birazdan buradan ayrılıp gençlik kollarımızla Anıtkabir yürüyüşü yapıp hızla İzmir'e doğru gideceğim. Ayağınızı Allah düz bastırsın. En iyi dereceleri yapmanızı ümit ediyoruz. Burada birbirimizle değil, kendimizle yarışıyoruz. Attığınız her adım, tarihi Ankara Yarı Maratonu'nun yıllar sonra anılacak bugünde tarihe bıraktığınız ayak izleridir."

"Atatürk Orman Çiftliği'ni sizlerle açacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı konuşmada, "Uzun süredir 19 Mayıs Bayramı böyle gençlerle, spor yapanlarla birlikte kutlanmıyor. İlk defa bugün burada bir yarı maraton başlıyor. Benim kızım da İngiltere'de yarı maraton koştu, 1: 55 koştu, maratonculara duyuruyorum. Bu alanı sizler için yaptık. Bu alan daha önceki dönemde konut alanı olarak ayrılmıştı. Biz burayı konut alanı yapmak yerine yeşil alan yaptık. Bildiğiniz trol tweet attı, '800 milyonluk arsayı, tarla yaptı' diye. Yüzlerce yıl sonrasına, torunlarımızın torunların kadar hizmet edecek bir alan burası. Ankaralıların kullanacağı bir alan bu. Aradaki görüş farkını, belediyeciliğe ve kente bakış açısını gösteriyor. Anayasal haktır, insanların yaşadığı kente en yakın çevrede spor yapmasını sağlamak. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Şimdiye kadar 25 milyon metrekare yeşil alan yaptık. 20 yılda yapılandan daha fazlasını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Çok yakında da inşallah Evcil Hayvanlar Parkı ile Atatürk Orman Çiftliği'ni sizlerle birlikte inşallah açacağız. Orası tam 1 milyon metrekare. Başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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