Ankara'da 300 İtfaiye Memuru Alımı İçin Mülakat Süreci Başladı - Son Dakika
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Ankara'da 300 İtfaiye Memuru Alımı İçin Mülakat Süreci Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, liyakat usulüyle alınacak 300 itfaiye memuru için mülakatların başladığını duyurdu. 1500 aday, 15 gün sürecek mülakatlarda fiziki yeterlilik, araç kullanma ve sözlü sınav aşamalarından geçiyor.

04.12.2024 12:04  Güncelleme: 12:28
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, liyakat usulü alımıyla gerçekleştirilecek 300 itfaiye memuru için mülakat sürecine başladıklarını duyurdu. Başkan Yavaş, " Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olan 1500 aday, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta geleceğin en donanımlı itfaiye eri olabilmek için ter döküyor" dedi.

Ankara İtfaiyesi, liyakat usulü ile 300 kişilik itfaiye erini bünyesine dahil etmek için fiziki yeterlilik, araç kullanma ve sözlü sınav sürecini başlattı.

Mülakat sürecine başladıklarını kişisel sosyal medya hesabından duyuran Başkan Yavaş, "Liyakat usulü alımıyla gerçekleştirilecek olan 300 itfaiye memuru için mülakat sürecine başladık. Ankara İtfaiyesi'nin İskitler'de bulunan merkez istasyonunda gerçekleşen mülakatlarda adaylar fiziki yeterlilik, araç kullanımı ve sözlü sınav sürecinden geçiyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olan bin 500 aday, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta geleceğin en donanımlı itfaiye eri olabilmek için ter döküyor" paylaşımını yaptı.

Mülakat 15 gün sürecek

Başvuruları, 18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlanan itfaiye eri alımlarının mülakat süreci, Ankara İtfaiyesi'nin İskitler'de bulunan merkez istasyonu içerisinde pentatlon, araç kullanımı ve sözlü sınav süreci ile 15 gün boyunca devam edecek.

Türkiye'nin dört bir tarafından adaylar katılıyor

Yeni personel istihdam ederek her geçen gün Ankara İtfaiyesi'nin güçlendirileceğinin altını çizen İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, "Ankara İtfaiye'mizin araç filosunu yüzde 90 oranında genişlettik, yeni itfaiye istasyonları açtık şimdi de yeni personel alımıyla da personel gücümüzü artırıyoruz. Liyakat esaslı personel alımımıza devam ediyoruz. 1500 adayın başlayan mülakatlarında; pentatlon, araç kullanımı ve mesleki bilgilerinin ölçümü ile sınava başladık. İtfaiye personel ailemizi güçlendirmek için yaptığımız sınava ülkemizin her yerinden İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu gencimiz katılıyor" diye konuştu.

Parkur, araç kullanma ve sözlü sınavlardan geçen adaylar da heyecanlarını, şu sözlerle dile getirdi:

-Sacettin Demir: "Yaklaşık üç aydır sınava hazırlanıyordum. Heyecanlıydım, elimden geleni yaptım. Liyakatli alımlarda diğer illere göre Büyükşehir Belediyesi daha önde geliyor bu konuda."

-Aslı Kiraz: " Gaziantep'ten katılıyorum. Çok mutluyum, Büyükşehir Belediyesinin liyakatli alım yapacağına güveniyorum o yüzden burayı tercih ettim. Heyecanlıyım, elimden geleni yaptım."

-Miraç Doğan: " Malatya'dan geliyorum. Başta spor mülakatı sonra araç mülakatı sonrada sözlü mülakattan geçtim. Heyecanlı geçti sınav süreci. Aksiyon dolu bir mesleğe hazırlandığımız için burada da heyecanlanmamız doğal. Sorumluluğu fazla olan bir meslek, insanlara elimizden geldiğince yardımcı olabilmek için bu mesleği seçtim."

-Ahmet Can Yılmaz: " Kayseri'den katılıyorum sınava. Tüm sınavlarda performans sergiledim. Ne kadar zor bir meslek olduğunu biliyorum. Burada güzel bir ortam var hem dostane hem rakip gibi bir mücadele var. Parkur ve araç sürüşünde çok zorlanmadım gayet iyiydi. İnsan odaklı bir meslekte yer almaktan mutluluk duyuyorum. Mesleğimizin hakkını vermek istiyoruz."

Ankara\'da 300 İtfaiye Memuru Alımı İçin Mülakat Süreci Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 300 İtfaiye Memuru Alımı İçin Mülakat Süreci Başladı - Son Dakika

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