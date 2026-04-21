Ankara\'da "çocukların dijital ortamlarda korunması" konulu toplantı düzenlendi

"Çocukların Dijital Ortamlarda Korunması Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı" başlıklı uluslararası toplantı Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla başkentte bir otelde düzenlenen toplantıya Özbekistan Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Birinci Başkan Yardımcısı Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina de Dominicis konuşmacı olarak katıldı.

Mirziyoyeva, "Bugün burada, misafirperver Türkiye'de, en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımıza bakmayı görev edinmiş, aynı düşüncelere sahip ortaklar arasında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullanarak, çocukların hayatının önemli bir parçası haline gelen dijital dünyanın bir yandan yeni fırsatlara kapı aralarken diğer yandan yeni zorlukları beraberinde getirdiğini vurguladı.

"Çevrim içi tehlikeler, masum oyunlar ve dostane mesajların arkasında saklanıyor. Çevrim içi ve çevrim dışı arasındaki sınırlar kayboluyor. Bu da çocukların çevrim içi ve dışı dünyalarda bütüncül bir korumaya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor." diyen Mirziyoyeva, Özbekistan'da çocukların korunmasının ulusal bir öncelik olduğuna işaret etti.

Mirziyoyeva, ülkesindeki 3 kişiden 1'inin çocuk olduğu bilgisini paylaşarak, sosyal açıdan dezavantajlı geçmişe sahip çocukların şiddete maruz kalma riskinin daha yüksek olduğunu, bu nedenle de insan sermayesi ve reformlara yatırım yaptıklarını kaydetti.

Özbekistan'da yıllar süren çalışmaların ardından "zorla çocuk işçiliğinin" ortadan kaldırıldığını ve 5 yaş altı çocukların ölüm oranının 5 kat azaldığını dile getiren Mirziyoyeva, çocukların her türlü şiddetten korunmasına ilişkin yasal adımlar atıldığını hatırlattı.

Mirziyoyeva, ülkesindeki okullarda dijital okuryazarlık programlarının yer aldığını ve farkındalık çalışmalarının yapıldığını aktararak, "Mesajımız basit. Damgalanma, utanç ve korku asla çocukları sessizliğe mahkum etmemeli." dedi.

Çocuk tacizinin cezalandırılması ve çocuk mağdurların korunması konusunda Özbekistan'ın attığı adımlardan gurur duyduğunu belirten Mirziyoyeva, çocukların korunması için ortak hareket edilmesi çağrısı yaptı.

"Dijital ortam çocuklara pek çok fırsat sunarken, onları çeşitli şiddet biçimlerine de maruz bırakıyor"

M'jid, çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konusunda öncü bir ülke olduğu için Türkiye'ye teşekkür ederek, etkinliğin Türkiye'nin bu konudaki deneyim paylaşımı, çok paydaşlı katılım ve çok taraflı işbirliğine yönelik güçlü ve sürekli desteğini gösterdiğini belirtti.

Dijital ortamda çocukların korunmasının, en acil sorunlardan biri olduğunu dile getiren M'jid, "Tüm bölgelerde çocuklar bu konuyu en önemli endişeleri arasında sayıyor. Dijital ortam çocuklara pek çok fırsat sunarken, onları çeşitli şiddet biçimlerine de maruz bırakıyor." dedi.

M'jid, yapay zekanın hızlı ve sürekli gelişiminin, çocuklara yönelik çevrim içi zararları yeniden şekillendirdiğini kaydederek, "Bu zararları daha hızlı, daha hedefli ve tespit edilmesi daha zor hale getiriyor ve çeşitli platformlar üzerinden muazzam bir ölçekte yayılmasını mümkün kılıyor. Çocuklar, sosyal medya, mesajlaşma ve oyun platformları dahil olmak üzere birçok platformda zarara uğrayabiliyor." diye konuştu.

Her yıl 300 milyondan fazla çocuğun, çevrim içi cinsel sömürü ve istismara uğradığını dile getiren M'jid, "En önemlisi, çocuklara yönelik çevrim içi suçların çoğu ihbar edilmiyor. Mağdurların çoğunun kimliği tespit edilemiyor. Suçluların çoğu yargılanmıyor. Çocuk mağdurların yalnızca çok az bir kısmı yardım veya danışmanlık istiyor." ifadelerini kullandı.

M'jid, çevrim içi ortamda çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve buna müdahale etmek amacıyla küresel, bölgesel, yerel ve ulusal düzeylerde pek çok adım atıldığını belirterek, "Bunlar arasında, daha sağlam yasal ve düzenleyici çerçevelerin oluşturulması ve son dönemde yaş sınırlarının düşürülmesi gibi gelişmeler yer almaktadır. Ayrıca, çevrim içi çocuk koruma stratejileri, eğitim ve dijital okuryazarlık tedbirleri ile zararlı ve uygunsuz içeriği tespit etmek için yapay zeka destekli araçlar da bu kapsamda yer almaktadır." dedi.

Etkinliğe konu olan çalışmanın çocukları çevrim içi tehlikelerden korumayı ve aynı zamanda güvenli dijital katılım ve güçlenmelerini sağlamayı amaçlayan çok paydaşlı bir çerçevenin geliştirilmesine ve uygulanmasına olanak tanıyacağını söyleyen M'jid, "Bu nedenle, çeşitli ülkelerden farklı aktörleri bir araya getirerek ortak zorlukları belirlemeyi, etkili önlemleri paylaşmayı ve ülkeler arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu uluslararası etkinliği büyük bir memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

"Dijital alanlar ulusal sınırları aşmıştır"

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina de Dominicis, konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek başladı.

UNICEF olarak saldırılardan etkilenen çocuklar, aileler ve topluluklarla dayanışma içinde olduklarını kaydeden Dominicis, Türk hükümetine etkinliğe ev sahipliği için teşekkür etti.

Dominicis, Türkiye'nin çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik güçlü bir kararlılık gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı 2026-2030'a dikkati çeken Dominicis, "Türkiye, mevcut Aile Destek Hizmetlerine dayanan dijital araçları da içeren entegre programlamada ilerleme kaydediyor." ifadelerini kullandı.

Dominicis, dijital ortamda çocukların korunmasının uluslararası işbirliği gerektirdiğini belirterek, "Dijital alanlar ulusal sınırları aşmıştır." dedi.

İnternetin sunduğu fırsatların yanı sıra riskler de barındırdığını ifade eden Dominicis, "İnternet dünyasını şeytanlaştırmamak çok önemli, ancak çocuklarımızı korumak da çok önemli. Dijital teknoloji çocukların öğrenmesini, yaratıcılığını, bağlantı kurmasını ve katılımını sağlarken, aynı zamanda onları artan zararlara da maruz bırakıyor." değerlendirmesini yaptı.

Dominicis, çevrim içi ve çevrim dışı güvenliğin birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, "Çocuk hakları, çevrim dışı ve çevrim içi haklardır." ifadelerini kullandı.