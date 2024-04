Ankara\'da \'Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği\' Temalı Blue Talks Etkinliği Düzenlendi

Güncel

Ankara'da "Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliği kapsamında "Okyanusta Sıfır Atık, Değişimin İçinde" (Zero Waste on the Ocean, Immersed in Change) adlı panel yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Blue Talks" etkinliği, üst düzey diplomatik katılım ve ortak çevresel eylem için önemli bir platform görevi görecek.

Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, BM Barış Üniversitesi Daimi Gözlemcisi Büyükelçi David Fernandez Puyana ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Bayram Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, diplomasinin iklim kriziyle daha ilgili bir alan olması gerektiğini belirterek, bunun bütüncül ve kapsamlı şekilde ele alınmasının önemine işaret etti.

Karayipler'den Doğu Asya'ya, Fransa'dan Türkiye'ye bütün aktörlerin iklim kriziyle mücadelede rol almasının ehemmiyetine dikkati çeken Bozay, "İklim değişikliğine karşı mücadele ederken aynı safta olmalıyız." dedi.

Bozay, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefine ulaşılamama ihtimaline dikkati çekerek, iklim değişikliğinin gıda güvenliğiyle ilişkili olduğunu vurguladı

Fallas da okyanusların korunmasında özellikle komşu ülkelerle çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Kosta Rika'nın batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi'nin bulunduğunu anımsattı.

Ülkesinin okyanus konusunda ileri çalışmalar gerçekleştirmesine ilişkin Fallas, "En önemlisi bilinçlenmek. Okyanus ile insan ve toplum arasındaki ilişkinin ne olduğunu bilmek önemli. Okyanusları dikkatlice korumamız gerekir zira, günümüz ve geleceğimiz buna bağlı. Toplumları da bu tarz etkinliklere katılmaya ve bu konuları daha çok konuşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Türkiye'de 'Sıfır Atık' projesi yürütülüyor ve oldukça başarılı"

Dumont da Türkiye'nin bölgede son derece önemli bir ülke olduğunu söyleyerek, okyanus ve iklim değişikliği noktalarında Türkiye ile işbirliğinin büyük katkı sağladığını aktardı.

Okyanusların plastiklerle dolu olduğunu vurgulayan Dumont, "Türkiye'de 'Sıfır Atık' projesi yürütülüyor ve oldukça başarılı. Fransa'da ise bu tarz adımlar için yasal kararlar gerekiyor. İnsanlar, 'gelin atıklar için faydalı bir şeyler yapalım' diyemiyor." diye konuştu.

Büyükelçi Puyana da iklim değişikliği ile mücadeleyi konu alan çalışmaların önemine değinerek, iklim değişikliğinin yol açtığı güvenlik kaygılarının dikkate alındığını aktardı.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi ele alan, barış ve güvenliğin korunmasını sağlayan çok çeşitli çalışmaların olduğunu kaydeden Puyana, iklim krizinin sadece gelecek için tehdit oluşturmadığının, bugün de ciddi bir tehdit olduğunun altını çizdi.

Puyana, söz konusu tehdidin küresel istikrarsızlığı, iş dünyasını ve birçok alanı etkilediğini vurguladı.

Öztürk, Türkiye'nin kıyı şeridi, denizleri, ekosistemi ve ülkede yaşayan deniz canlıları hakkında katılımcılara bilgi vererek, Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Panelin sonunda iklim değişikliğine dikkat çeken video gösterildi.

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Barış Üniversitesi işbirliğiyle, Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen "Blue Talks" etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay??????? ile Kosta Rika, Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılıyor.

Her yıl düzenlenmesi planlanan etkinlik, okyanusların iklim dayanıklılığındaki önemine odaklanacak ve etkinlikte üst düzey yetkililer ile uzmanların görüşlerine yer verilecek.