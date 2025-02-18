Ankara'da İlk 'Radyo ve İletişim Müzesi' Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da İlk 'Radyo ve İletişim Müzesi' Açıldı

Ankara\'da İlk \'Radyo ve İletişim Müzesi\' Açıldı

Mehmet Emin Ayaz, sahip olduğu eski konakta başkentte Radyo ve İletişim Müzesi'ni kurdu. Müzede 100'den fazla eski radyo ve iletişim aracı sergileniyor.

18.02.2025 13:13  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da girişimci Mehmet Emin Ayaz (66), Altındağ ilçesinde sahibi olduğu eski konakta başkentin ilk 'Radyo ve İletişim Müzesi'ni kurdu. Radyo, telefon, telsiz ve çağrı cihazı gibi eski iletişim araçlarının yer aldığı müze, ilgi gördü.

Mehmet Emin Ayaz, Altındağ'da sahibi olduğu eski konağı, 'Radyo ve İletişim Müzesi' haline getirdi. Ayaz, önce seyahatlerinde edindiği eski birkaç radyo ile başladığı koleksiyonunu son 2 yılda çoğalttı. Şehir şehir antika pazarlarını gezen Ayaz, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde köylerde kullanılan eski radyo ve iletişim araçlarını topladı. Ayaz, 100'den fazla radyo, telefon, telsiz ve çağrı cihazlarından oluşan koleksiyonunu müzede sergilemeye başladı.

Radyo ve İletişim Müzesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde ziyarete açıldı. Bahçe girişinde eski telefon kulübesi bulunan 2 katlı müze ilgi görürken, özellikle 100 yıl eskiye dayanan radyolar, sahra telefonları, kızaklı ve çantalı telefonlar beğeni topladı. Ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkaran müzede geçmişte Rus askerlerinin istihbarat ve haberleşme amacı ile kullandığı telefon da dikkat çekti.

'İNSANLARIN DUYGULANACAĞI RADYOLAR VAR'

Mehmet Emin Ayaz, eşiyle yaptığı araştırmalar sonucunda, başkentte eksikliğini fark ettikleri 'Radyo ve İletişim Müzesi'ni kurmaya karar verdiklerini belirterek, "Müzeyi kurmadan önce elimizde 5-6 tane radyo vardı. Diğerlerini daha sonra temin ettik. Müzede sergilenen iletişim araçlarını yaklaşık 2 senede topladık. Radyo bir hayaldir, radyo bir tiyatrodur, radyo bir haberdir. Onun için herkesin hayatında bir radyo vardır. Bunu yansıtmak için, bu duyguları unutturmamak için böyle bir müze açmayı düşündük ve başardık. Müzemizde, geçmişe dönük, üretiminin üzerinden 80 ila 100 yıl geçmiş ve hala çalışan ve insanların gördüğünde duygulanacağı radyolar var. Z kuşağı da annelerinin babalarının hayatlarında böyle bir radyo yaşamı olmuş ve hayatlarında bir süre yer edinmiş bu radyoları görme fırsatı bulup duygulanacaktır. İnsanların bir kısmı burada duygusallaşacak, bir kısmı da sevinecektir" diye konuştu.

'TELEFON, VUSLAT VE KAVUŞMADIR'

Telefonu sadece bir makine olarak görmediğini de belirten Ayaz, "Telefon vuslat ve kavuşmadır. Geçmişte telefonun sesinde, çaldığında heyecanlanan insanlarımız vardı. 'Beni kim arıyor' diye merak içerisinde koşa koşa ahizeyi kaldırıp karşıdaki kişinin görüntüsünü görmese de sesini duyduğunda heyecanlandıkları bir yaşam ve dönem vardı. Bu dönemi ve duyguları tekrar yansıtmak istedik müzemizde. Müzede sergilenen en değerli parçalardan biri de geçmişi 1909 yıllarına dayalı İsveç patentiyle Rusya'da yapılmış bir duvar telefonu. Bunlar tarihi 100 yılı geçmiş ve günümüzde insanların görmediği cihazlar. Telefonun, Erzurum'da yaşayan bir vatandaşımızın elinde olduğunu duyduk. Hemen temasa geçtik ve anlaştıktan sonra telefonu bize gönderdiler. Bu telefon Osmanlı zamanında uzun yıllar Doğu Anadolu illerinde kalan Rusların haberleşme amacıyla kullandığı telefonlardan. Ayrıca, müzenin bahçesinde ise geçmiş yıllara ait bir telefon kulübesi sergileniyor. Müzemize gelen ziyaretçilerimiz kulübenin önünde fotoğraf çektirip nostalji yaşıyorlar" dedi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Teknoloji, Güncel, Kültür, Ankara, Sanat, Yaşam, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da İlk 'Radyo ve İletişim Müzesi' Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:30:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da İlk 'Radyo ve İletişim Müzesi' Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.