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Ankara'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ankara\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde düzenlediği saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

31.05.2024 23:48
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu'ndan İsrail'in Refah'a gerçekleştirdiği saldırılara protesto yürüyüşü

ANKARA - Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Refah'a gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek için Kocatepe Camii'nde bir araya geldi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağırısı üzerine Kocatepe Camisi'nde toplanarak akşam namazı kılan binlerce kişi, ardından cami avlusunda bir araya geldi. Sıhhiye'ye doğru meşaleler eşliğinde yürüyüşe başlayarak İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atan grup, Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlar açtı, "Kanlı ellerinizi Gazze'den çekin", "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" yazılı dövizler taşıdı.

Sıhhiye meydanında platform adına açıklama yapan İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Fatih Savaşan, İsrail'e bir kez daha "başaramayacaksınız" demek ve Filistin direnişine bir kez daha "biriz, beraberiz ve kazanacağız" demek için toplandıklarını ifade etti.

"Terör yapılanması İsrail, Gazze'yi insansızlaştırma hedefiyle soykırım suçunu kesintisiz sürdürüyor"

Filistin direnişinin, 76 yıldır süren işgal ve zulme verdiği en başarılı cevaplardan biri olan Aksa Tufanı Operasyonu'nun üzerinden 238 gün geçtiğini kaydeden Savaşan, "Terör yapılanması İsrail, Gazze'yi insansızlaştırma hedefiyle işgal-talan ve soykırım suçunu kesintisiz sürdürüyor. Son olarak sözde uluslararası sistem tarafından 'güvenli' olarak ilan edilen bölgedeki çadır kentlere de saldıran ve sivilleri diri diri yakan İsrail, 'İsrail istisnacılığı' yapan batının ağız ucuyla yaptığı kınamalarla yine korumaya alınmıştır" diye konuştu.

Savaşan, İsrail'in çadır kentleri ateşe vermekle kalmadığını, aynı zamanda Mısır'la Gazze arasındaki tampon bölge olan Philadelphia koridorunu işgal ettiğini söyledi. Artık müzakere sürecinin bittiğini ve topyekün mücadele döneminin başladığını kaydeden Savaşan, Filistin direnişçilerinin davasına omuz vermek gerektiğinin artık tüm dünyada idrak edilmeye başlandığını ifade etti.

İsrail'in Siyonizmin taşeronu olduğunu değerlendiren Savaşan, şunları kaydetti:

"Siyonizm sadece Müslümanların değil Hristiyanların ve tüm insanlığın başının belasıdır. Sadece Ortadoğu değil tüm Dünya barışına ve huzuruna kast eden bir hançerdir. Bu yüzden Müslümanlar olarak bizlerin saflarımızı sıklaştırmamız yetmez, Dünyada zulme karşı duran herkesle iş birliği ve dayanışma yollarını artırmamız da elzemdir."

Filistin davasının sadece Filistinlilerin davası olmadığını kaydeden Savaşan, "Filistin davası Türkiye'nin davasıdır. Diyarbakır'ın, İstanbul'un savunması Gazze'den Kudüs'ten başlar. Bilinmelidir ki umudumuz her daim diridir. Allah'ın vaadinin gerçekleşeceğinden şüphemiz yoktur. Dünya Siyonizmin ittiği bataklıktan er geç kurtulacaktır" dedi.

Kaynak: AA

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