Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 27 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 27 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

09.08.2024 14:31
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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Ç.K. yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında Ankara- Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarptı.

Kazada, otobüs şoförü Ç.K'nin da aralarında olduğu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah bir süre trafiğe kapatıldı.

Ardından ekiplerin çalışmasıyla otobüs saplandığı köprünün ayağından çıkarıldı, trafik akışı da kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Soruşturma başlatıldı

Kazaya ilişkin ilk açıklamayı yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayaklarına çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Ağrı'dan yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı anımsatılarak, hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı da yaralıların tedavilerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

"Kornaya bastık ama duymadı"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden bir otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük. Otobüs biraz hızlıydı. Buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." dedi.

Kazazedelerin yakını Engin Aydemir, otobüste 8 yakınının bulunduğunu, onların telefonu üzerine Eskişehir'den kaza yerine geldiğini söyledi. Aydemir, "İzmir'den Ağrı'ya taziye için gitmişlerdi. Dönüşte kaza yaptılar. Kendi akrabalarımızla ilgili ölü bilgisi almadık. 3 kişi şu an hastanelerde, diğerlerini bilmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 27 Yaralı - Son Dakika

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