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Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Ankara Barosunun açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Ankara Barosunun açıklamasına tepki gösterdi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Ankara Barosunun İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşüne yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Grup, Ankara Adliyesi önünde toplanarak İsrail'e ve PKK'ya lanet sloganları attı. Platform üyesi Ömer Budak, baronun suç duyurusunda bulunduğu tevhid bayrağına ve eyleme katılanlara yapılan iftiraları kınadı ve kelime-i tevhid'in Müslümanların yaşam tarzı ve sloganı olduğunu vurguladı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Ankara Barosunun açıklamasına tepki gösterdi
05.01.2024 - 16:10,
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, 1 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne ilişkin Ankara Barosunca yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK" sloganı attı.

Gruptakiler adına konuşan Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi Ömer Budak, Ankara Barosunun, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne yönelik bir açıklama yaptığını ve Kelime-i Tevhid yazılı bayrak açanlara suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Budak, "1 Ocak sabahı İstanbullular, şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın etmiş ve şehitlerimiz ve Gazze için yürümüştür. Müslüman halkımız, ellerinde tevhid, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülmüş ve İsrail'in zulümleri ile siyonizmin coğrafyamızdaki aparatı PKK'yı lanetlemiştir." dedi.

İslam'ın şiarı olan Kelime-i Tevhid'e karşı bir saldırı kampanyası başlatıldığını ifade eden Budak, "Bu bayraktaki sözlerin anlamını bilmeyen cahil ordusu, tevhid bayrağına ve bu bayrağı taşıyanlara şahit olunabilecek en çirkin iftiraları atmıştır. İdeolojik saplantıları yüzünden adalete kör kalmış, milletin değerlerinden uzaklaşmış Ankara Barosu, İstanbul'daki eyleme katılanlara ve tevhid bayrağı taşıyanlara suç duyurusunda bulunma skandalına imza atmıştır. Kelime-i Tevhid, Müslümanların yaşam tarzı ve en büyük sloganıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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