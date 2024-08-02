Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı: Fiyatlar daha dengeli olacak - Son Dakika
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Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı: Fiyatlar daha dengeli olacak

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Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba, enflasyonlu dönemde para kazanmanın kolay olduğunu ancak insanların fiyat istikrarı ve geleceği görmek istediğini belirtti. Akbaba, hazır giyim sektöründe daha dengeli ve mantıklı fiyatlar olacağını, hükümetin piyasayı durgunlaştırma ve köpüğü alma adımları attığını ifade etti. Ayrıca, Ankara'nın moda başkenti olma hedefine yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurguladı.

02.08.2024 12:41
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(ANKARA) - Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba, "Enflasyonlu dönemde para kazanmak daha kolay. Ama insanlar yarını görmek istiyor. Bir fiyat istikrarı istiyor. Pandemiden sonra, 2021'den sonraki fiyat artışlarına göre daha dengeli daha köpüksüz bir fiyat görecek tüketici. Hükümet de bu yönde adım atıyor. Zaten piyasayı durgunlaştırma, köpüğü alma anlamında hamleler atılıyor. Ben fiyatların daha yüksek olacağını düşünmüyorum. Daha dengeli, daha mantıklı fiyatlar olacak" dedi.

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı bu yıl 4-7 Eylül tarihleri arasında ATO Congresium'da gerçekleşecek. Ankara Giyim Sanayiciler Derneği ve Rem Fuar, Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı ile ilgili yapılan çalışmaları ve fuarın detayları Ankara'da bir otelde gerçekleşen etkinlikle duyurdu.

"Uyuyan devi bir uyandırmamız lazım"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba hem fuara ilişkin hem de hazır giyim sektörünün artan enflasyondan nasıl etkilendiğini, kış sezonunda hazır giyim kıyafetlerde zam olup olmayacağını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. "Ankara'yı yeniden moda başkenti yapacağız" diyen Akbaba, şunları kaydetti:

"Ankara'yı modanın da başkenti yapacağız' sloganımız var. Bunun ilk ayağını yapmaya çalışıyoruz. Ankara'da ilk kez düzenlenecek olan uluslararası hazır giyim ve moda fuarı yapıyoruz. Bu fuarın çok başarılı olacağına inanıyorum. Sloganımıza uygun bir fuar olacağını düşünüyorum. Tarihimiz çok güzel. Stratejik olarak yerimiz çok güzel. Ankara tam Türkiye'nin ortasında. Ulaşım problemimiz yok. Çok iyi firmalarımız var. Çok iyi bir altyapımız var. Uyuyan devi bir uyandırmamız lazım. Bir heyecan oluşturmamız lazım. Bu zamana kadar sektör olarak bireysel mücadeleler veriyorduk. Şimdi hep birlikte bir olup, bu fuarla hem Türkiye'ye hem de dünyaya büyük ihracatlar yapabileceğimizi, moda başkentleri dendiğinde Ankara'yı ilk sıraya almaya hedefliyoruz. Biz modada ilk üçteyiz. Modanın başkenti olmaya yolunda ilk hareketi fuarla yapmış oluyoruz."

"Enflasyonlu dönemde para kazanmak daha kolay"

Artan enflasyonun hazır giyim sektörünü nasıl etkilediğine ilişkin konuşan ve sektörün bir fiyat istikrarı istediğini söyleyen Akbaba, sözlerine şöyle devam sürdürdü:

"Enflasyonlu dönemde para kazanmak daha kolay. Ama insanlar yarını görmek istiyor. Bir fiyat istikrarı istiyor. Ekonomide genel istikrarı istiyor. Enflasyonla beraber geçici kazançlar olsa da uzun dönemde sürdürülebilir bir iş olmuyor. Eskiden enflasyon canavarı deniyordu. 'Enflasyon canavarını yendik' diye sloganlar vardı. Bu enflasyonun yenilmiş olması lazım. Enflasyonun tek haneli olması lazım. Ama genel itibarıyla enflasyonlu ortamda para kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz anlam veremiyorsunuz. Çünkü daha çok bir kazanç var gibi görünüyor ama karar veremiyorsunuz."

"Daha doğru, düzgün, enflasyonun da altında bir fiyat olacağını düşünüyorum"

Hazır giyimde kış sezonunda fiyat artışı olup olmayacağına dair de konuşan Akbaba, tüketicinin daha dengeli bir fiyat göreceğini söyledi. Hazır giyim piyasasında "köpüğü alma" hamleleri atıldığını söyleyen Akbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemiden sonra, 2021'den sonraki fiyat artışlarına göre daha dengeli daha köpüksüz bir fiyat görecek tüketici. Hükümet de bu yönde adım atıyor. Zaten piyasayı durgunlaştırma, köpüğü alma anlamında hamleler atılıyor. Ben fiyatların daha yüksek olacağını düşünmüyorum. Daha dengeli, daha mantıklı fiyatlar olacak. Enflasyonlu dönemde gördük ki enflasyona göre hareket ettiğinizde, fiyatları yükselttiğinizde elinizde stoklarınız yükseliyor. Bu kez de stokları çok indiriyorsunuz. Tüketici önünde imajınız gitmiş oluyor. Daha doğru, düzgün, enflasyonun da altında bir fiyat olacağını düşünüyorum. Dünya genelinde de enflasyona göre artan ya da en az artan iş modayla alakalı."

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı: Fiyatlar daha dengeli olacak
Kaynak: ANKA

Hükümet, Ankara, Moda, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı: Fiyatlar daha dengeli olacak - Son Dakika

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