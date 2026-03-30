Ankara Kent Konseyi, 311 Tavsiye Kararını Oy Birliğiyle Onayladı.

(ANKARA) - Başkent'in geleceğini şekillendirecek 3. Tavsiye Kararları Genel Kurulu, Ankara Kent Konseyi (AKK) bileşenlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 13 meclis, 46 çalışma grubu ve 65 alt çalışma grubunun katkılarıyla hazırlanan 311 tavsiye kararı oy birliğiyle onaylandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel kurula gönderdiği mesajda, "Daha adil, daha şeffaf ve daha yaşanabilir bir Başkent için herkesin söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışını büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ankara Kent Konseyi'nin katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirdiği 3. Tavsiye Kararları Genel Kurulu'nda, kentin farklı alanlarına yönelik hazırlanan tavsiye kararları detaylı sunumlarla ele alındı.

Mansur Yavaş, genel kurula gönderdiği mesajda katılımcı demokrasi vurgusu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seyirde herkes kaptan"

"Biz biliyoruz ki bu şehirde yaşayan herkesin fikri kıymetlidir, sözü değerlidir. Ankara Kent Konseyi'nin 3. Tavsiye Kararları Genel Kurulu, ortak aklın, istişarenin ve dayanışmanın en güçlü örneklerinden biridir. Bu seyirde herkes kaptan derken kastettiğimiz tam da budur; Ankara'nın geleceğine hep birlikte yön vermek. Daha adil, daha şeffaf ve daha yaşanabilir bir Başkent için herkesin söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışını büyütmeye devam edeceğiz. Katkı sunan, emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Tavsiye kararı sunumları gerçekleştirildi

Genel kurulda; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Afet Yönetimi Çalışma Grubu adına Nazmi Şahin, Ankara Araştırma ve İstatistikler Çalışma Grubu adına Nezih Kuleyn, Ankara Tarihi Miras Çalışma Grubu adına Kadim Koç, Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Bisiklet Meclisi adına Murat Görücü, Çalışma Hayatı ve İstihdam Çalışma Grubu adına Metin Karaman, Çevre ve İklim Meclisi adına Ömer Şan, Eğitim Çalışma Grubu adına Cemil Karagöz, Emekli Meclisi adına Osman Nuri Okumuş,

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu adına Hakan Ekici, Engelli Meclisi adına Yıldıray Çınar, Gençlik Meclisi adına Tarık Önol, Girişimci Kadınlar Çalışma Grubu adına Züleyha Özcan, Halk Sağlığı Çalışma Grubu adına Çetin Tarıkçı tavsiye kurullarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi.

Öğleden sonraki oturumda ise Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına Rabia Kocakavak, Kentli ve Kentli Hukuku Çalışma Grubu adına Tarık Devran, Kent Estetiği Çalışma Grubu adına Aysu Fatma Kustas, Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu adına Ayfer Ulusoy, Kültür Sanat Meclisi adına Alper Kaya, Medya Çalışma Grubu adına Orhan Kemal Erkılıç, Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Nilgün Tamer Görer, Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu adına Ülkü Bayer ve Halil Özkan, Spor Meclisi adına Murat Kandazoğlu ve Kadir İspirli, STK Proje Destek Çalışma Grubu adına Habib Şeker, Tarihi Kentler ve Etkileşim Çalışma Grubu adına İlknur Soykan Tok, Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu adına Serdar Tepeöz, Tüketici Hakları Çalışma Grubu adına Ergün Kılıç, Turizm ve Tanıtım Meclisi adına Ali Ayvazoğlu sunumlarını yaptı.

Kentin yeni yol haritası: 311 kritik karar

AKK bileşenlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 400 tavsiye kararı değerlendirilerek 311 tavsiye kararı genel kurul gündemine taşındı. Genel kurulda oylanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak tavsiye kararları arasında şu başlıklar öne çıktı:

-Demokrasi: Ankara'nın "2027 Avrupa Demokrasi Başkenti" olması için girişimlerin başlatılması.

-Çevre: Şehirdeki kapalı derelerin yeniden açılması ve karbon ayak izi raporlarının hazırlanması.

-Tarih ve Turizm: UNESCO Dünya Mirası Gordion ve Arslanhane'nin markalaşması, Roma Tiyatrosu'nun kullanıma açılması.

-Ulaşım: Bisiklet yollarının artırılması ve mikro mobilite araçlar için özel güvenlik önlemleri.

- Teknoloji: Sinema ve animasyon tabanlı "Yapay Zeka Akademisi" kurulması.

AKK'nin çalışmaları sayılarla ortaya kondu

AKK'nin geniş katılımlı yapısı ve etki alanı ise paylaşılan şu verilerle ortaya kondu:

-154 bin aktif yurttaşla temas kuruldu.

-3 bin 108 bileşen ve temsilci yer aldı.

-27 milyonun üzerinde sosyal medya görüntülenmesine ulaşıldı.

-870 toplantı ve 665 etkinlik gerçekleştirildi.

-27 ayrı rapor hazırlandı.

-6 ulusal ve uluslararası ödül kazanıldı.

-42 büyükelçilik ile temas kuruldu, 19 ülkede temsil sağlandı.

-186 yurt içi temas ve 21 siyasi parti görüşmesi gerçekleştirildi.