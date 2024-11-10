Ankara Ortaokulu Elazığ'da Tamamlandı - Son Dakika
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Ankara Ortaokulu Elazığ'da Tamamlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da 2020 depremi sonrası inşa edilen Ankara Ortaokulu'nun yapımını tamamladı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, projenin 31 milyon 123 bin lira maliyetle tamamlandığını duyurdu.

10.11.2024 12:14  Güncelleme: 12:54
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yapımına başlanan Ankara Ortaokulu'nun inşaatını tamamladı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İlimizin yaşadığı acıları paylaşarak Elazığ'ımıza yeni bir okul kazandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, tüm Elazığlı hemşehrilerim adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'li belediyelerle temasa geçerek kentte okul inşa edilmesini talep etmişti. Bu çağrı üzerine İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri, Elazığ'da üç okul yapma kararı aldı. Bu okullardan biri olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Ankara Ortaokulu'nun yapımı tamamlandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen 16 derslikli okul ve spor salonu projesi kapsamında, 3 bin 500 metrekare arazi üzerine 16 derslikli okul binası, 500 metrekare spor salonu ve bir adet amfi oturma alanının inşa edildiğini belirtti. Erol, projenin toplam maliyetinin 31 milyon 123 bin lira olduğunu ve okulun bir yıl içerisinde tamamlanarak 2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildiğini ifade etti.

Gürsel Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, "İlimizin yaşadığı acıları paylaşarak Elazığ'ımıza yeni bir okul kazandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, tüm Elazığlı hemşehrilerim adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ankara Ortaokulu Elazığ\'da Tamamlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Ortaokulu Elazığ'da Tamamlandı - Son Dakika

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