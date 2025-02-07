Sahte Alkolden 33 Ölüm, 20 Yoğun Bakımda

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ANKARA Valisi Vasip Şahin, "Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında ciddi bir artış yaşanmıştır. Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiş, 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır" dedi.

Siirt'te 1995'te şehit olan polis memuru Kamil Arslan'ın ismi, Ankara'da yeni yapılan polis merkezine verildi. Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği'nin açılışı, törenle yapıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, törende 2025 yılının ilk ayında suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Vali Şahin, "Güvenlik kuvvetlerimiz, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi burada da halkımızın yanında olmaya, onların huzur ve güvenliği için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda, terör, narkotik, organize suçlar, kaçakçılık, mali suçlar, asayiş ve aranan şahıslar gibi birimlerde mücadele faaliyetlerimiz kapsamında 2025 yılının ocak ayında elde ettiğimiz verilere göre il genelinde 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 74, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 190, 5 yıla kadar hapis cezası olan 1635, ifadeye yönelik aranan 3225 şahıs olmak üzere 5 bin 152 kişi yakalanmıştır" dedi.

'ORGANİZE 3 SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ'

Vali Şahin, düzensiz göçle mücadelede 2025 yılı ocak ayında 8 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklanmış, 4 araca el konulmuştur. Bu kapsamda 10 bin 393 kişiye kimlik denetimi yapılmış olup, 136 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Yine ocak ayında organize suçlarla mücadelede toplam 4 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 45 kişi gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır, 21 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Emniyet güçlerimizin yoğun ve etkin çalışması neticesinde organize 3 suç çetesi çökertilmiştir. Narkotik suçlarla mücadeleye yönelik zehir tacirlerine 296 operasyon gerçekleştirilmiş, 690 kişi gözaltına alınmış, 283 kişi tutuklanmış, 240 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu kapsamda 47 bin 626 gram uyuşturucu (esrar, metamfetamin, skung, eroin, bonzai ve afyon), 532 bin 665 adet sentetik uyuşturucu ve 92 kök kenevir ele geçirilmiştir. Terörle mücadele bağlamında; PKK/KCK yapılanmasına yönelik 2, FETÖ terör örgütüne yönelik 4, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 operasyon düzenlenmiş olup; yapılan operasyonlarda 106 kişi gözaltına alınmış, 11 kişi tutuklanmış, 31 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" diye konuştu.

'KAÇAK ALKOLDEN 32 ŞAHSA İŞLEM'

Vali Şahin, sahte alkollü içecek üretimine ilişkin de kolluk kuvvetlerinin gece gündüz çalıştığını ve denetimlerin devam ettiğini söyleyerek, "Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu bizleri derinden üzmektedir. Vatandaşımızın sahte alkol üreterek hayatına kasteden bu kişilerle mücadelede kolluk kuvvetlerimiz aramalarına, denetimlerine devam ediyorlar. Bu denetimlerde tabii gıda denetim birimlerimiz de kendilerine yardımcı oluyorlar. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 102 ton etil ve metil alkol ele geçirildi. Bunun 62 tonu ilimiz dışında Düzce ve Konya'dan elde edilmiş, bizim burada devam eden operasyonlar bağlamında. Yine 40 ton da ilimiz sınırlarında etil ve metil alkol ele geçirilmiştir. Bizim için dikkat çekici çok üzücü olan şey maalesef sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda da halihazırda 20 kişi hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Kaçak alkol üretimi ve satımı yapan 32 şahsa işlem yapılmış, bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ne olur alkolden uzak duralım. Dolayısıyla alkol kullanılmamasını, kullanılacaksa da yetkili satıcılardan bilinen yerlerden alınmasını, aksi takdirde üzücü manzaralarla karşılaşmış oluyoruz" dedi.