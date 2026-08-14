1 ay önce evlenmişti! Medine öğretmenin muradı gözünde kaldı

Ankara- Eskişehir kara yolunda dün meydana gelen ve adeta can pazarına dönen trafik kazasında midibüs ile kamyon çarpışmış; kaza sonucu Medine Efeoğlu Doğan (29), Mutlucan Özbayrak (32) ve Mihriban Yılmaz (57) hayatını kaybetmiş, 24 kişi ise yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitirenlerin defin işlemleri tamamlandı.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ, MUŞ'A ATANMIŞTI

Feci kazada hayatını kaybeden Medine Efeoğlu Doğan’ın hikayesi hüzne boğdu. Henüz 1 ay önce hayatını Samet Doğan ile birleştiren genç öğretmenin, kısa süre önce Muş’a atandığı ve heyecanla yeni görev yerine gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

EŞİNİN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Medine Efeoğlu Doğan için Polatlı ilçesindeki Yenimahalle Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine genç öğretmenin ailesi, meslektaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken acılı eş Samet Doğan, hayat arkadaşının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Medine öğretmen, Polatlı Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

KAZADA CAN VEREN DİĞER 2 KİŞİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı kazada hayatını kaybeden diğer vatandaşların cenazeleri de gözyaşlarıyla uğurlandı: