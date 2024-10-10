Anne ve Oğulun İadesi İçin Tutukluluk Kararı

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NEW İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında yine tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tok, Boston'daki John Joseph Moakly Adliyesi'nde üçüncü kez "iade" duruşmasına çıktı.

Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren duruşma sırasında savcılık makamı, Eylem Tok'un, oğlunu kaza sonrası yurt dışına kaçırmasıyla Türkiye'de suçunun sabit hale geldiğine vurguladı. Savunma tarafı ise Tok'un daha önce Türkiye'de hiçbir sabıka kaydının bulunmadığı ve suçunun Türk ceza kanunlarına göre 1 yıldan az hapis cezası içerdiği için iki ülke arasındaki anlaşmaya göre iadesinin zorunlu olmadığı tezini işledi.

Hakim Donal J. Jabell, iki tarafın da sunduğu detaylarla mahkemenin çok uzadığını belirterek, taraflardan bugün yaptıkları savunmaları 1 hafta içinde 8 sayfayı geçmeyecek şekilde özetleyerek kendisine sunmalarını talep ederek, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çıkışta mikrofonlara açıklama yapan ailenin avukatı Burak Erden, Eylem Tok'un ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesini umduklarını belirterek, "Türkiye'ye iade edildiklerinde ifade vermeleri gerekiyor. İhmal suretiyle kasten adam öldürme, bilinçli taksir ve delilleri karartma gibi suçlardan ceza alacaklar. Bunlar da 3 ila 22,5 yıl hapis gerektiriyor." dedi.

"Adalet, mesafe veya coğrafya ile kaçınılabilecek bir şey olmamalı."

Duruşmada ailenin avukatı Erden, mahkemeye, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve annesi Perviz Aci tarafından yazılmış mektupları sundu.

Şükriye Aci, mektupta, eşinin bu trajik hikayede sadece bir "isim" olmadığını, iyi bir eş ve 1,5 yaşındaki çocuklarının babası olduğunu hatırlatarak, "Kocam artık yok ve ben bir daha asla bütün olmayacak bir hayatın parçalarını toplamak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Eşinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Cihantimur'un ve annesinin olaydan sonra sorumluluk alıp adaletle yüzleşmek yerine kaçmalarının kendisine daha büyük acı verdiğini belirten Aci, "Bu adaletsizliğin devam etmesine izin vermemenizi saygıyla rica ediyorum. Genç adamın ve annesinin Türkiye'ye iadesi sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda ahlaki bir zorunluluktur." çağrısında bulundu.

Murat Oğuz Aci'nin annesi Pervin Aci de hakime yazdığı mektupta, oğlunun ehliyetsiz, babasının aracını kullanan 17 yaşındaki bir sürücü tarafından öldürüldüğünü vurgulayarak, kazadan sonra sanığın annesi tarafından yurt dışına kaçırılmasını eleştirdi.

Pervin Aci, "Sınırları geçmenin bir şekilde suçu ortadan kaldıracağına, eylemlerinin sonuçlarından yabancı bir ülkede saklanarak kaçabileceklerine inandılar. Ancak adalet, mesafe veya coğrafya ile kaçınılabilecek bir şey olmamalı." diye yazdı.

Hakimden Cihantimur'un ve annesinin "adalet ve hesap verme" için iadesini isteyen Pervin Aci, "Bu kişiler Türkiye'ye geri gönderilmezse, bu adaletten kaçılabileceği, yaş tutan bir ailenin acısının görmezden gelinebileceği mesajını verir." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde ilk kez mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.