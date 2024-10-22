Antalya 14. Kitap Fuarı 'İnsan Olmak' Temasıyla Açılıyor

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Haber: Fatoş Sunar

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14'üncü Kitap Fuarı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl özellikle son dönemlerde yaşadığımız; kadınlarımıza, çocuklarımıza, hayvanlara, doğaya hatta yeni doğan bebeklere kadar uzanan kan dondurucu vahşetler nedeniyle kendimizi ve insanlığımızı sorguladık. Bu yüzden İnsanlığa çağrı yapmak amacıyla fuara 'İnsan Olmak' temasıyla çıkıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 25 Ekim- 3 Kasım 2024 tarihleri arasında 14'üncüsü düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bu yıl düzenlenecek fuarın temasının, son dönemlerde yaşanan kadın, çocuk ve hayvan katliamlarına çağrı yapmak amacıyla "İnsan Olmak" olduğunu ifade eden Başkan Böcek, fuarın onur konuğunun ise eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ olduğunu açıkladı.

"271 yazarımız ve 225 ulusal ve uluslararası yayınevleri 14'üncü fuarımızda ağırlayacağız"

Geçen yıl 1 milyon 11 bin ziyaretçi ile Türkiye rekoru kırdıklarını hatırlatan Başkan Böcek, bu yıl daha fazla katılım beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Antalya'mızı kültür sanat alanında daha üst noktada taşımak adına birçok projemizi hayata geçirmeye ve sürekli hale getirmeye devam ediyoruz. Bu projelerimizin hepsi birbirinden kıymetli ancak daha önce de ifade ettiğim gibi, Kitap Fuarı benim için çok daha önemli. Yıl 2009, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Antalya'daki korsan kitap satışlarının fazlalığı ve bu konudaki yapılan denetimlerin sıklığı, bana da şehrimin okur yazarlığının çok olduğu anlamına geldiği için bunları değerlendirmek durumunda kalmıştık. Ben de hem korsan kitaba karşı organizasyon olması açısından hem de kitap okumayı önceliği haline getiren şehrime hizmet getirmek kararlılığı ile kent meydanında, bir çadır, iki çadır, üç çadır dört çadır derken devam ettik.

Birinci Antalya Kitap Fuarı 16-19 Aralık 2010 tarihinde 'Okumak Lazım' sloganı ile yola çıkmıştık ve aynı sloganla tamamlamıştık. Daha sonra pandemide bile ara vermeden sırasıyla; 'Akdenizi Yazmak', 'İnsanı Okumak', 'Kitaplar Yaşadıkça', 'Kitaba Dair Her Şey', 'Barış İçin Okumak Lazım', 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir', 'Yeni Nesil Sizlerin Eseri Olacaktır', 'Okuyan Şehir Antalya', 'Birlikte Okuyoruz', 'Gelecek Bilgiyle Yeşerecek' sloganları ile devam ettik. 2022 yılındaki 12'nci Kitap Fuarı'nda 'Hayata Okuyarak Devam' dedik. En son Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında düzenlediğimiz 13'üncü Antalya Kitap Fuarı'nda, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılın Birlikte Yazıyoruz' teması ile gerçekleştirdik. 13'üncü Antalya Kitap Fuarı'nda 1 milyon 11 bin 176 ziyaretçi ile Türkiye rekorunu kırdık. Bu yıl 25 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 14'üncü Kitap Fuarımızda daha büyük bir katılım olmasını bekliyoruz.

Aradan geçen 14 yıl içerisinde fuarımız büyüyerek Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli kültürel etkinleri içerisinde yerini aldı. Belediyelerin de gerçekleştirilmiş en büyük kitap fuarı konumuna ulaştırdık. Bu yıl özellikle son dönemlerde yaşadığımız kadınlarımıza, çocuklarımıza, hayvanlara, doğaya hatta yeni doğan bebeklere kadar uzanan kan dondurucu vahşetler nedeniyle kendimizi ve insanlığımızı sorguladık. İnsanlığa çağrı yapmak amacıyla 'İnsan olmak' temasıyla karşınıza çıkıyoruz. 271 yazarımız ve 225 ulusal ve uluslararası yayınevleri 14'üncü Antalya kitap fuarımızda ağırlayacağız.

"İlker Başbuğ onur konuğu olacak"

Değerli İlker Başbuğ onur konuğumuz olacak. Bu yılda kitap fuarımızda birbirinden değerli yazar, çizer ve düşünür bizlerle olacak; CHP Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya, İclal Aydın, Ümit Özdağ, Gani Müjde, Tuna Kiremitçi, Dilek Kaya İmamoğlu, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Saygı Öztürk, Hidayet Karakuş, Erol Mütercimler, İnci Aral, Kemal Varol, Enver Aysever, Ahmet Telli ve birbirinden değerli yazarlarımız Antalyalı kitapseverlerle buluşturacağımızı buradan müjdeliyorum. Yine ben de kitaplarımla ve aynı zamanda Cumhuriyetimizin 101'inci Yılı dolayısıyla çocuklarımıza Nutuk kitabımızı armağan edeceğiz. Tüm kitapseverlerimizi Cam piramit Fuar ve Kongre Merkezimize bekliyoruz."