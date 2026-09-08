Antalya Aksu'da köylüler traktörlerle yangın havuzuna su taşıdı - Son Dakika
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Antalya Aksu'da köylüler traktörlerle yangın havuzuna su taşıdı

Antalya Aksu\'da köylüler traktörlerle yangın havuzuna su taşıdı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde devam eden orman yangınına karşı Kızıllı Mahallesi sakinleri, camiden yapılan anonsun ardından traktör ve tankerleriyle havuz suyunu doldurdu. Alevlerden etkilenen Aksu Hayvan Barınağı'ndaki 105 köpek, Büyükşehir Belediyesi geçici bakımevine nakledildi.

ONLARCA KÖYLÜ TRAKTÖRLERLE HAVUZA SU TAŞIDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde dünden bu yana devam eden yangını söndürme çalışmalarına, alevlerin tehdit ettiği köylerde yaşayanlar da destek veriyor. Dün gece boşaltılması için anonslar yapılan Kızıllı Mahallesi'nde sabah saatlerinde de camiden 'Yangın havuzu için su taşınacak' anonsu yapıldı. Bunun üzerine onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su doldurduğu su havuzuna traktörleriyle su taşıdı. Sırayla suyu havuza boşaltan köylüler, tankerlerini tekrar doldurmak için köye döndü.

'SABAHA KADAR UYUMADAN BEKLEDİK'

Babasına ait traktörle köyden havuza su taşıyan üniversite öğrencisi Emine Rana Yaka, "Yardım etmek için buraya su getirdik. Tankerleri akşamdan hazırladık. Evleri boşaltmamızı söylediler ama hayvanlarımız olduğu için boşaltamadık. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Camiden anons edilince bütün köy tankerlerini buraya getirdi. Herkesin kendi traktörü, kendi tankeri ve kendi ceplerinden doldurduğu sular" dedi.

'BİRÇOK VATANDAŞIMIZ HAYVANLARI İÇİN EVLERİNİ BOŞALTAMADI'

Kızıllı Mahallesi'nde cami imamı Fevzi Karakuş, "Vatandaşımıza dün evlerini boşaltmaları için anons yaptık. Birçok vatandaşımız hayvanları için evlerini boşaltamadı. Bugün de su tankerleri olanların yangın bölgesine gelmesi anonsunu yaptık. Sağ olsun vatandaşlarımız da kendi imkanlarıyla destek veriyor" diye konuştu.

Traktörüyle su taşıyan Nuri Uğurlu, "Buraya ormanlarımızı kurtarmaya geldik. Kendi imkanlarımızla buraya kadar geldik. Köyün imamı camiden havuzun boşaldığını anons etti. Hepimiz aynı köydeniz" ifadelerini kullandı.

ALEVLERDEN ETKİLENEN 105 KÖPEK NAKLEDİLDİ

Orman yangını ağaçlar, evler ve insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri AFAD koordinasyonundaki çalışmalara destek verirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de kapılarını alevlerden ve yoğun dumandan etkilenen hayvanlara açtı. Yangın nedeniyle tahliye edilen Aksu Hayvan Barınağı'ndaki köpekleri kurtarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri gece boyu yoğun çaba harcadı. Aksu Hayvan Barınağı'nda bulunan 105 köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi. Tedavi ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar da yine vatandaşlar tarafından geçici bakımevine getirildi. Burada oksijen desteği sağlanan hayvanların sağlık durumları, görevli veteriner hekimler tarafından yakından takip edildi. Gözleri dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerleri yanan hayvanların da tedavi ve bakımı gerçekleştirildi.

Semih ERSÖZLER-Mehmet ÇINAR-Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Aksu'da köylüler traktörlerle yangın havuzuna su taşıdı - Son Dakika

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