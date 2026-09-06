Antalya Alanya'da iki yaylada çıkan yangınlar ormana sıçradı, kontrol altına alındı
Alanya'nın İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası'nda zirai alanda çıkan iki yangın, kısmen ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin 2 helikopter ve 4 arazözle müdahalesi sonucu yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
ALANYA'DA ÇIKAN YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Kepez ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan 2 yangın, ormana sıçradı. Alanya'nın İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası'nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan yangınlara ekipler tarafından müdahalede bulunuldu. 2 helikopter, 4 arazöz, 30 teknik personel ve orman işçileriyle müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alındı. Ekipler tarafından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Kaynak: DHA
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