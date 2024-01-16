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Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki işgalci tekneler balıkçıların kışlamasına engel oluyor - Son Dakika
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Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki işgalci tekneler balıkçıların kışlamasına engel oluyor

Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki 50 işgalci tekne, 150 balıkçının kışlamasını engelleyerek sorunlara yol açıyor. Balıkçılar, teknelerine bakım yapamadıklarını ve fırtınalı günlerde karaya çıkaramadıklarını belirterek işgalci teknelerin barınaktan çıkarılmasını talep ediyor. Bu durum, balıkçıların kışlık bakımlarını yapamamasına ve teknelerinin zarar görmesine neden oluyor. Balıkçılar, terk edilen teknelerin sahiplerine ulaşamadıklarını da dile getiriyor.

16.01.2024 - 10:06,
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TÜRKİYE'nin en büyük balıkçı barınağı Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki 'işgalci' 50 tekne, 150 balıkçının kışlamasına engel oluyor. Teknelerine bakım yapamadıklarını, fırtınalı günlerde karaya çıkaramadıklarından dert yanan balıkçılar, işgalci teknelerin barınaktan çıkarılmasını istedi.

Antalya Balıkçı Barınağı, 245 bin metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı konumunda. Antalya- Kemer kara yolu üzerinde 2014 yılında açılan barınağa teknelerini bağlayan 150 balıkçı, 15 Eylül'den bu yana denize açılarak avlanıyor. Bazı balıkçılar kışlık bakımları yapmak, özellikle fırtınalı havalarda zarar görmesini engellemek için teknesini karaya çıkarıyor. 'Kışlama' denilen bu işlem için tekne sahiplerinin başı bugünlerde işgalci teknelerle dertte. Birçoğu icralık, bir kısmı da sahipsiz şekilde karaya terk edilen tekneler büyük alan kapladığı için kışlama yapmak isteyen tekneler karaya çıkamıyor. Şikayetlerden sonuç alamayan tekne sahipleri, terk edilen teknelerin sahiplerine de ulaşamıyor.

Yeni Liman Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, bu konuda kendisine sayısız şikayet geldiğini söyledi. Talas, 'Barınağımızın fiyatının düşük olması nedeniyle tekne sahipleri arıza yaptığını, batmak üzere olduğunu söyleyerek, tabi bunların çoğu doğru çıkmıyor, bize sığınıyorlar. Sonunda iyi niyetimiz suistimal ediliyor. 3 günlüğüne limanımıza sığınan tekneler sonradan buradan çıkmıyor" diye konuştu.Bu teknelerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Talas, tekne iniş ve çıkış rampasına çekilen büyük bir teknenin de yıllardır beklediğini söyledi. İşgalci teknelerin sayısının az olmadığını belirten Talas, 'Kimin olduğu belli olmayan 40-50'ye yakın işgalci tekne var. Hacizli olan, denizde yüzecek kabiliyeti ortadan kalkan tekneler var. Fırtınalı havalarda sıkışıklığı da göz önüne alırsak çok tehlike arz ediyor. İstilacı teknelerin tonozları olmadığı için sıkışıklık oluyor. Kötü havalarda etrafındaki teknelere zarar veriyor" dedi.Yıllardır balıkçılık yaptığını belirten Mesut Özdemir, 'Her yıl teknelerimizi çekip bakım, onarım yapmak zorundayız. Yapamazsak balıkçılık işi bizim için biter" dedi.Balıkçı Lütfi Evgin de 'Teknem en az 3-4 ay karada kalacak. Çok fazla işgalci tekne var. Önüne geçilemiyor" derken, bir başka balıkçı Yalçın Kubatlar ise fırtınada teknelerinin zarar görmesinden korktuklarını söyledi. İşgalci teknelerden şikayetçi olduğunu da belirten Kubatlar, 'İşgalci tekneler, büyük yerleri kapatmış. Tekneler yıllardır mahkemelik" diye konuştu. (DHA)

Antalya Balıkçı Barınağı\'ndaki işgalci tekneler balıkçıların kışlamasına engel oluyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki işgalci tekneler balıkçıların kışlamasına engel oluyor - Son Dakika
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