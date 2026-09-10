Antalya Büyükşehir, Aksu ve Serik'te yangınzedelerin hasarını tespit ediyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir, Aksu ve Serik'te yangınzedelerin hasarını tespit ediyor

Antalya Büyükşehir, Aksu ve Serik\'te yangınzedelerin hasarını tespit ediyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ve Serik'te yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Yeşilkaraman ve Sarıabalı mahallelerinde ev, ahır, sera ve tarım alanlarında oluşan hasarları yerinde tespit ediyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ve Serik'te yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Yeşilkaraman ve Sarıabalı mahallelerinde ev, ahır, sera ve tarım alanlarında oluşan hasarları yerinde tespit ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, ASAT, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere çok sayıda personel ve araç, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Aksu ilçesine bağlı Yeşilkaraman ile Serik ilçesine bağlı Sarıabalı mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden ekipler, yangında zarar gören ev, ahır, sera, sera ekipmanları, tarım arazileri, hayvan, yem ve samanları tek tek tespit ederek kayıt altına alıyor.

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI YERİNDE BELİRLENİYOR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte yangından etkilenen vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaçlarını belirliyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi de yangın bölgesinde 24 saat kesintisiz hizmet vererek vatandaşlara ve bölgede görev yapan personele sıcak yemek ulaştırıyor.

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak Antalya'mızda yaşanan yangınlarla ilgili sosyal hizmet personellerimiz, sosyologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla sahada ev incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem Serik hem Aksu ilçesinde bu çalışmaları yapıyoruz. Birebir vatandaşlarımızla temas ediyoruz. 24 saat kesintisiz olarak aşevimiz çalıştı. Hem personele hem de bölgedeki vatandaşlarımıza yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza temas edip ihtiyaçlarını tespit ederek her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÜRETİCİLERİN ZARARLARI TESPİT EDİLİYOR

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Erdost Eroğlu da üreticilerin zararlarının tek tek tespit edildiğini belirterek, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak Serik ilçesinde meydana gelen yangın afetinden dolayı sahada hasar tespit çalışması yapıyoruz. Yangında zarar gören seralarımız, tarım arazilerimiz, hayvanlarımız, yem ve samanların tutanaklarını tuttuk. En kısa zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize, üreticilerimize destekte bulunacağız. Narenciye bahçeleri, zeytin fidanları, yem, saman ve sera naylonları hasar görmüş durumda. Bunların hasar tespit çalışmalarını yapmış durumdayız. En kısa zamanda elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN YANGINZEDELERE DESTEK

Serik Sarıabalı Mahallesi'nde ikamet eden ve yangında evi, seraları ve fidanları zarar gören Ayşe Ateş, "Annem ve babamın evi yandı. Gece saat 11 gibi haber geldi. Gelinceye kadar evimiz yanmıştı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Seralarımız, fidanlarımız yandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler, yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim" derken, Aksu ilçesine bağlı Yeşilkaraman Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Bayram Dikmen ise "Balya, saman, yemlerimiz yandı. Evimizin bazı bölümleri yandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi, sordu. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir, Aksu ve Serik'te yangınzedelerin hasarını tespit ediyor - Son Dakika

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