Antalya\'da 185 Milyon TL\'lik Kanalizasyon Projesi Tamamlanıyor

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Altıntaş ve Muratpaşa ilçesi Ermenek mahallelerini kapsayan toplam 40 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasında sona yaklaştı. 185 milyon TL yatırım maliyetiyle hayata geçirilen proje tamamlandığında, bölge halkının modern ve çevreci bir altyapıya kavuşması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim alanlarında ve hızla artan nüfus yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Aksu ilçesi Altıntaş, Güzeloba ve Ermenek mahallelerindeki kanalizasyon çalışması gerçekleştiriyor. Bölgenin altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik başlatılan çalışma modern ve çevreci bir kentleşme hedefiyle ilerliyor.

2025'in ilk çeyreğinde tamamlanacak

Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Fatih Şahin, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Aksu ilçesi Altıntaş ve Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallelerindeki kollektör ve şebeke hatlarının çalışmalarını altı ekiple sürdürüyoruz. 40 kilometrelik projenin 30 kilometrelik kısmını tamamladık. Projenin tamamını 2025'in ilk çeyreğinde bitirerek, Lara Atık Su Arıtma Tesisleri'ne bağlayacağız. Böylece Altıntaş ve Ermenek mahalleleri modern bir altyapıya kavuşmuş olacak" dedi.

Altıntaş Mahalle Muhtarı Bilal Çelik, projenin önemine dikkati çekerek, "Mahallemizdeki en büyük sorun altyapı eksikliğiydi. Başkanımızla görüşmemizde, Konyaaltı Belediyesi zamanında nasıl hizmet getirdiyseniz, buraya da aynısını istiyoruz dedik. Başkanımız, Konyaaltı'na ne yaptıysam, Aksu'ya bir fazlasını yapacağım demişti. Şimdi kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahalle Muhtarı Ali Avcı ise Başkan Muhittin Böcek'in projeye gösterdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaların mahalleye önemli bir değer kattığını söyledi.