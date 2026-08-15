Antalya'da Atlı Polisler Akşam Devriyesinde - Son Dakika
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Antalya'da Atlı Polisler Akşam Devriyesinde

Antalya\'da Atlı Polisler Akşam Devriyesinde
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Yaz sıcağında atların sağlığını korumak için Antalya'da atlı polisler akşam saatlerinde devriye geziyor.

ANTALYA'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, atların sağlığını korumak için devriye saatlerini değiştirdi. Ekipler saat 18.00'den sonra Konyaaltı Sahili'nde devriyeye çıkıyor. Atlı polisler, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistlerin ilgi odağı oluyor.

Antalya'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, sahillerde görev yapan atlı polislerin çalışma düzenine de yansıdı. Atlarını kavurucu sıcaklarda zorlamamak için gündüz saatlerinde devriyeye çıkmayan ekipler, havanın serinlemeye başladığı akşam saatlerinde görev yapıyor. Konyaaltı Sahili'nde turistlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye gezip güvenliği sağlayan atlı polisler, çocuklar ve turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, sahil bandının yanı sıra motorlu araçların girmekte zorlandığı mesire alanlarında, park ve bahçelerde görev yapıyor. Ekipler ayrıca spor müsabakaları, törenler, kortejler ve çeşitli organizasyonlarda görev alıyor.

SICAKTA ATLARINI YORMUYORLAR

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'nde görev yapan polis memuru Davut Kaymaz, Antalya'nın sıcak havası nedeniyle devriye saatlerini atların sağlığını gözeterek belirlediklerini söyledi. Kaymaz, "Antalya'da atlarımızla spor müsabakalarında, törenlerde, kortejlerde bunun dışında mesire alanlarında, araçların girmediği sahil bantlarında görev yapıyoruz. Antalya turizm kenti olduğu için birçok turist geliyor, Konyaaltı Sahili'ni daha çok tercih ediyor. Genelde devriyelerimizi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yapıyoruz. Biz atlarımızın sağlığını da düşünüyoruz. Onları gündüz Antalya sıcağında yormuyoruz. Devriyelerimizi akşam saatlerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizim için değerli olduğu kadar atlarımız da değerli, devriye yaparken buna uygun saat belirliyoruz. Saat 18.00'den sonra devriyeye çıkıyoruz" dedi.

MEVSİME GÖRE ÇALIŞMA SAATİ

Mevsime göre çalışma saatlerinin değiştiğini aktaran Kaymaz, "At aslında biz Türklerin bir yaşam şekli, hayatımızda her zaman atlar bizim yanımızda olmuş. Benim atımın ismi Firuze, o benim devriye arkadaşım. Kendisinin sağlığına dikkat etmek zorundayım, o yüzden uygun ortamları ve zamanı bulup, görev yaptırmaya çalışıyoruz. Atlar duygusal hayvanlar, binicisi ile iletişim kuruyor. Firuze benimle çok güzel bağ kurdu. Beni anlıyor ben de onu anlıyorum. En ufak rahatsızlığı olduğunu hissettiğimde gereğini yapıyorum. Atlar bizim için vatandaşla iletişim aracı, atı görenler hemen geliyor. Sonradan polis olduğumuzu anlıyorlar. Özellikle kadınlar ve çocuklar atlara çok ilgi gösteriyor. Biz de devriye gezerken onların bu ilgilerine karşılık veriyoruz" diye konuştu.

Kaymaz'ın atı Firuze ile kurduğu bağ da dikkat çekti. Atların duygusal hayvanlar olduğunu belirten Kaymaz, binicileriyle zaman içerisinde iletişim kurduğunu, en küçük rahatsızlıklarını bile gözlemlediklerini söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliği'nde görev yapan atlar, her devriye öncesinde bakımdan geçiriliyor. Atların farklı koşullara uyum sağlaması amacıyla ses, ışık, ateş ve dumana karşı duyarlılık, toplumsal olaylarda kontrollü hareket etme ve süratli koşu eğitimleri gerçekleştiriliyor.

SAHİLDE VATANDAŞ İLGİSİ

Atlı polislerin devriyeye çıkması, sahilde bulunan vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklar atları yakından görmek için polislerin yanına gelirken, turistler de atlı polislerle fotoğraf çektiriyor. Atlı polislere hayranlık duyan Özge Kurşun Tükenmez, "Ben doğma büyüme Antalyalıyım. Alanya'da yaşıyoruz, anne babamızın yanına geldik. Kızım Yaşam 14 aylık henüz, atlar onun ilgisini çekiyor. Çocuklar için çok güzel, Antalya'nın yapısına da uygun" dedi.

Atlı polisleri sahilde görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Muhsin Sarıkaya, "Gayet eğlenceli, yabancı konuklarımız da mutlaka hoşlanacaktır. Modern gelişmiş ülkelerde görürdük atlı polisleri. Güzel sahilimizde bu şekilde görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Atlı polis ekipleri, yaz boyunca özellikle akşam saatlerinde sahil bandındaki devriyelerini sürdürürken, ihtiyaç halinde il dışındaki görevlere de katılıyor.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Hava Durumu, Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Atlı Polisler Akşam Devriyesinde - Son Dakika

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