Antalya\'da Denizden 27 Metreküp Atık Toplandı

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz kıyılarında görülen plastik ve mikroplastik kirliliğine ilişkin 10 günlük temizlik çalışmasında denizden 27 metreküp atık toplandığını açıkladı. Kirliliğe sebep olan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını ifade eden Şahin, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından 2 deniz süpürgesinin Antalya'ya getirildiğini belirtti.

Antalya Yat Limanı'nda yapılan açıklamaya, Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra TÜÇA Çevre Koruma Direktörü Ömer Oral, Deniz Rehabilitasyonu İş Birliği ve Atık Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Levent Erbuzcu, İl Çevre Müdür Vekili, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez ve Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TÜÇA koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında deniz süpürgeleriyle ilk 10 günde 27 metreküp atığın denizden toplandığı, kirliliğin kaynağının belirlenmesi için de kapsamlı denetimler yapıldığı ifade edildi.

Akdeniz kıyılarında gözlenen plastik ve mikroplastik kirliliğini yakından takip ettiklerini kaydeden Vali Şahin, "Bakanlık olarak plastik kirliliğini yalnızca kıyılarımıza ulaşan atıklardan ibaret görmüyor; kirliliği kaynağından taşınım yollarına, havzalardan deniz ekosistemine kadar bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Bir yandan da bakanlığımızın denetim ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Deniz süpürgesiyle başta plastik parçaları olmak üzere ambalaj atıkları, köpük, odunsu materyaller ve diğer yüzer katı atıklar deniz yüzeyinden toplanarak kontrollü şekilde deniz ortamından uzaklaştırılıyor. İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplandı" dedi.

TÜM KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Antalya'da bugüne kadar denizlerden 325 bin tondan fazla deniz çöpü toplandığını söyleyen Vali Şahin, "Bu çalışmalarda kirliliğin olası karasal kaynaklarının tespiti amacıyla plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve ayrıca izinsiz faaliyet gösterdiğinden şüphe duyulan, 'merdiven altı' olarak tanımlanabilecek işletmelere gündüz ve gece saatlerinde habersiz denetimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilimizde yer alan tüm kıyı ilçelerimizin belediye başkanlıklarından, izinsiz faaliyet gösterdiği düşünülen benzer işletmelerin tespit edilmesi, izinsiz faaliyetlerle ilgili gerekli işlemlerin tesis edilmesi, izinli işletmelerde ise gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının titizlikle incelenmesi istenmiştir. Karasal kaynakların tespiti amacıyla ASAT Genel Müdürlüğünden, atık su arıtma tesislerinin giriş yapılarının kontrol edilmesi ve plastik kırıntı atıklarının tespit edildiği bölgelerde hat boyunca takip yapılarak kaynakların belirlenmesi istenmiştir" diye konuştu.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINIYOR

Vatandaş şikayetlerini detaylı incelediklerini ifade eden Vali Şahin, "Vatandaşlarımızca yoğun şekilde dile getirilen, teknelerin uzaklaşmasının hemen ardından sahillerde kirliliğin arttığı ve teknelerin atıklarını öğüterek denize bıraktığı yönündeki iddialar Sahil Güvenlik Komutanlığımızca değerlendirilmektedir. Sahil Güvenlik ekiplerimizle birlikte kirliliğin yoğunlaştığı bölgelere tekneyle ulaşılmış, sahillere vuran plastik kırıntılarıyla benzer özellik gösteren atık malzemelerin deniz açığında serbest şekilde bulunduğu tespit edilmiştir. Plastik kırıntılarının preslenerek levha haline getirildiği ve bu levhalarla eşya taşımaya yönelik palet üretimi yapıldığı, bu işlemin Ankara, Konya ve Aydın illerimizde gerçekleştirildiği yönünde duyumlar alınmıştır. Bu hususta da ilgili illerimizle temas halindeyiz. Yaptığımız denetimlerde tespit edeceğimiz kişi ve kurumlara ağır yaptırımlar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

ATIK TOPLAMA BARİYERLERİ

Akarsu ve dere yataklarında da önlemlerin artırıldığını söyleyen Vali Şahin, "Akarsu ağızlarında atıkların denize ulaşmadan tutulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesindeki Acısu ve Akçay akarsularında atık toplama bariyerleri kurmuş ve bu bariyerler aktif olarak kullanılmaktadır. 29 büyük ırmağımızda tamamlayacağız. Deniz süpürgeleri, çöp kapanları ve benzeri deniz temizliği araçlarının ilgili kurumlar tarafından temin edilmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor. Doğu Akdeniz'den gelen levant akıntısıyla beraber taşınıyor. Bu konuları uluslararası platformlara da taşıyoruz. COP31 de bunun için bizim açımızdan büyük bir fırsat olacak. Konu burada da dile getirilecek" dedi.

Vali Şahin, kentte deniz süpürgesi sayısının arttığına dikkati çekerek, "İstanbul'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında çok geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirilecek. Belki birtakım yasal düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar ve bazı ihracat-ithalat düzenlemeleri de söz konusu olabilecek. Türkiye Çevre Ajansı'ndan bir teknemiz daha geldi. İkinci tekne de gelecek ve ihtiyaç olduğu sürece burada kalacak. Ayrıca diğer kurumlarımızın yeni tekne alım süreçleri de hızlandı. Böylece plastikleri daha çöp haline gelmeden kaynağında azaltmanın arayışı içerisindeyiz" diye konuştu.