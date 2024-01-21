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3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi 26 yaşındaki kadını 17 yerinden bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendini yaralayan şahıs, tedavisi sonrası tutuklandı.

21.01.2024 - 13:30,  Güncelleme: 15:30
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Antalya'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi 26 yaşındaki Burcu Gezersoy'u 17 yerinden bıçaklayıp öldüren, kendisini de yaralayan 33 yaşındaki Yılmaz Gündüz, tedavisi sonrası tutuklandı.

Antalya'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını 17 Yerinden Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

3 ÇOCUĞUNUN ANNESİ DİNİ NİKAHLI EŞİNİ 17 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, 15 Ocak saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz, 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, yanındaki ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı.

Antalya'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını 17 Yerinden Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezersoy hayatını kaybetti. Gezersoy'un cenazesi Uşak'a götürülürken, olaydan sonra kendisini de bıçaklayan Yılmaz Gündüz tedavi altına alındı. Tedavisi sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Gündüz, işlemleri sonrası tutuklandı.

3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Abdülkadir Doğruyol: BU NE İDÜĞÜ BELİRSİZLERE NİKAH KIYAN HOCALARI HAPSE ATMALI ŞÖYLE 20 SENEDE HAPİS YATMALI.ALACAKLARI 3 BEŞ BİN LİRA İÇİN VATANDAŞLARIN T.C KANUNLARINA GÖRE HAKLI OLSALAR BİLE HAKLARINI ARAYAMAMA DURUMUNA DÜŞÜRÜYORLAR .HALBUKİ NİKAH ŞARTI İKİ ŞAHİD GEREKTİRİYOR .YANİ HOCA ŞARTI YOK . Yanıtla 29 42
  • Abdülkadir Doğruyol: GENEL ANLAMDA BİR ARAŞTIRMA YAPILSA ANLAŞMAZLIKLARIN KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURDUĞU NEDENLERİN BAŞINDA RESMİ NİKAH OLMAMASIDIR . Yanıtla 4 12
  • Kadir Balci: Senin dinle bı derdin var galiba Resmi nikâh olduğun da bu olay olmuyacak miydi yani Tam bi chp gelirse oda olmaz zaten o âdelet nedir bilmediğiniz adalet inizi getirir (Merhuma Allah'tan rahmet Dilerim iyi bi bir durum değil zaten) 2 1

Yılmaz Gündüz, Kepez, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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