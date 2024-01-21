3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kadir Balci: Senin dinle bı derdin var galiba Resmi nikâh olduğun da bu olay olmuyacak miydi yani Tam bi chp gelirse oda olmaz zaten o âdelet nedir bilmediğiniz adalet inizi getirir (Merhuma Allah'tan rahmet Dilerim iyi bi bir durum değil zaten) 2 1