Antalya'da Emekli Polis, Sevgilisini Vurdu - Son Dakika
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Antalya'da Emekli Polis, Sevgilisini Vurdu

Antalya\'da Emekli Polis, Sevgilisini Vurdu
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Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, sevgilisi Elina Şengün'ü havalimanında vurarak öldürdü.

ANTALYA Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli polis memuru Hüseyin Durmaz (51), Gürcistan asıllı sevgilisi Elina Şengün'ü (38), beylik tabancası ile öldürdü.

Olay, Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, Gürcistan asıllı sevgilisi Elina Şengün'ü beylik tabancasıyla vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şengün, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi Elina Şengün, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Durmaz ise işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Eline Şengün'ün havalimanında satış danışmanı olarak çalıştığı, Hüseyin Durmaz ile 2 yıldır ilişkisi olduğu belirtildi. Durmaz'ın kadını sürekli tehdit ettiği, sabah evde bulamayınca havalimanına geldiği, kadını görünce aracından tabancasını alıp vurduğu saptandı.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Emekli Polis, Sevgilisini Vurdu - Son Dakika

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