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Antalya'da Fırtına Can ve Mal Kaybına Neden Oldu

Antalya\'da Fırtına Can ve Mal Kaybına Neden Oldu

Alanya'da etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçururken tarım arazilerine de zarar verdi. Belediye ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı.

24.11.2024 18:12  Güncelleme: 18:18
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gece boyu etkili olan fırtına, özellikle Tosmur ve Oba mahallelerinde hasara neden oldu. Evlerin çatılarını uçuran fırtına, ağaçları kökünden söktü. Uçan çatı parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Belediye ekipleri, temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

KIRSAL MAHALLELERDE TARIMSAL KAYIP

İlçenin kırsal mahalleleri Avsallar, Uğrak, Yeşilöz, Aliefendi, Elikesik ve Akçatı'da ise tarım alanları fırtınadan etkilendi. Fırtınanın etkisiyle birçok seranın plastik örtüleri yırtıldı ve taşıyıcı sistemleri zarar gördü. İlk incelemelere göre, yaklaşık 50 dönümlük serada tarım ürünlerinin zarar gördüğü belirlendi.

'ÜRETİCİLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİK OLMALI'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, sabah saatlerinden itibaren fırtınanın verdiği zararla ilgili ihbar almaya başladıklarını ifade ederek, "İlk değerlendirmelerde toplam 50 dönümlük serada ciddi hasar tespit ettik. Eksperlerimizin en kısa sürede bölgede çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır" dedi.

EKİPLER SAHADA

Belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri, hasarın yoğun olduğu bölgelerde seferber oldu. Çalışmalar uçan çatıların ve devrilen ağaçların kaldırılması, yolların açılması ve seralarda zararın tespiti üzerinde yoğunlaştı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının birkaç gün süreceğini belirtti.

FIRTINA OKULUN VE EVLERİN ÇATISINI UÇURDI

Manavgat'ın Karavca Mahallesi'nde etkili olan fırtına Değirmenli İlk ve Ortaokulu'nun çatısını uçurdu. Karavca Mahallesi girişinde bulunan tarihi değirmenin yanındaki restoranın çatısı da fırtına nedeniyle yaklaşık 100 metre ileriye savruldu. Aynı mahallede bulunan bazı konteyner evler parçalandı. Ayrıca göl kenarında bulunan bir restoranın önünde bağlı olan 200 kişilik gezi teknesi sürüklendi. Çatısı uçan Değirmenli İlk ve Ortaokulu'nda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Alkın BİRİCİK- Mithat ABAKAN/ALANYA- MANAVGAT (Antalya),

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK- Mithat ABAKAN/ALANYA- MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Fırtına Can ve Mal Kaybına Neden Oldu - Son Dakika

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