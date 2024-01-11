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Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil için gelen Rus turist Nadezhda Larygina, tek başına yaptığı doğa yürüyüşünden dönmedi. Dönüş bileti bulunan ve havalimanından çıkış yapmayan Larygina'nın bulunması için 39 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.

11.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:46
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ANTALYA'da tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'yı (40) arama çalışması, 39 kişilik ekiple sürüyor.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen Nadezhda Larygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı. Nadezhda Larygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi. Bulunması için çalışma başlatılan Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde, dün yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Bugün sabah saatlerinde ekipler yeniden araziye çıkıp, aramaları sürdürdü. AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH üyelerinden oluşan toplam 39 kişilik ekip, kara ve denizden arama yaptı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kameralardan incelemelerini sürdürdü. (DHA)

Antalya\'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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