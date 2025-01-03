Antalya'da Kundaklama İddiası: Yangında 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Kundaklama İddiası: Yangında 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya\'da Kundaklama İddiası: Yangında 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, tartışma sonucunda bir dükkanda çıkan yangın sonucu 49 yaşındaki dükkan sahibi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kundaklama iddiaları üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

03.01.2025 13:52  Güncelleme: 13:59
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ANTALYA'da Ufuk B. (40), iddiaya göre oturduğu apartmanın zemin katındaki spot dükkanı sahibi Mete Durupınar (49) ile satın aldığı televizyon nedeniyle tartıştıktan sonra iş yerinde yangın çıkardı. Yangında Durupınar hayatını kaybetti, bitişiğindeki çamaşırhanenin sahibi Ahmet Özen (62) ile Lokman Derya Yılmaz (53) yaralandı. Zarar gören evini temizlemeye gelen Gül İpek Erkuş, yangının 1 saniye içerisinde yukarı çıktığını söyledi.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki 2'nci el eşya satılan dükkanda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tüm apartmanı saran alevlere müdahale ederken, binada oturanlar kendilerini sokağa attı. Yangından bitişikteki çamaşırhanenin sahibi Ahmet Özen ile spot dükkanları bulunan Lokman Derya Yılmaz ve Mete Durupınar etkilendi. 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durupınar hayatını kaybetti, Özen Konya'ya sevk edildi, Yılmaz'ın tedavisi ise Antalya'da sürüyor.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çakmak gazı kutusu buldu. İncelemede, spot dükkanını işleten Mete Durupınar ile üst katında oturan Ufuk B.'nin televizyon satışı nedeniyle tartıştığı, Ufuk B.'nin dükkanı kundakladığı iddia edildi. Ekipler, Ufuk B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ufuk B., bugün gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

EVLERİNİ GÖRMEYE GELDİLER

Diğer yandan apartmanda oturanlar, sabah saatlerinde dairelerini görmek için binaya geldi. Evlerinde yanan eşyaları inceleyen apartman sakinleri, kullanılmayacak olanları dışarı çıkardı. 3 katlı apartmanın büyük bölümü ile yanındaki binanın bir kısmının yandığı görüldü. Bazı apartman sakinleri de zarar gören evlerinde temizlik yaptı.

'ÇOK BÜYÜK BİR OLAY ATLATTIK'

Yangında evi kısmen yanan Gül İpek Erkuş, "Salonda otururken yangını ablam fark etti. 1 saniye içerisinde de yangın yukarıya çıktı. Biz de hemen evleri boşalttık. Kedimiz evde kaldı, onu kurtaramadık. Aşağı indik ve itfaiye ekipleri geldi. Aşağıda bulunan dükkanda bir kişinin kaldığını fark ettiler ve onu kurtarma çalışmalarına başladılar. Dumandan zehirlenmiş. Hastaneye yetiştirdiler. Bizim ev de yangından dolayı zarar gördü. Sabah geldik ve evimizi temizlemeye başladık. Çok büyük bir olay atlattık. Camlarımız patladı. Diğer odaların tamamı da dumandan etkilendi" dedi.

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kundaklama İddiası: Yangında 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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