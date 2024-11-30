Antalya'da Minibüs Gasbı: 'Yarın Kıyamet Kopacak' Diyerek Sürücüyü Tehdit Etti - Son Dakika
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Antalya'da Minibüs Gasbı: 'Yarın Kıyamet Kopacak' Diyerek Sürücüyü Tehdit Etti

Antalya\'da Minibüs Gasbı: \'Yarın Kıyamet Kopacak\' Diyerek Sürücüyü Tehdit Etti

Antalya'da bir kişi, minibüs sürücüsünü bıçakla tehdit ederek aracı gasp etti. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan Harun A., polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay, güvenlik kameraları ve tanıkların ifadeleriyle kaydedildi.

30.11.2024 13:04  Güncelleme: 13:06
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ANTALYA'da 'Yarın kıyamet kopacak' diyerek sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği minibüsü gasbeden Harun A. (27), polis ekiplerinin 30 kilometrelik takibi sonunda, park halindeki araçlara çarpınca yakalandı. Olay yerine gelen araç sahibi Turgut Okur, yakasına yapıştığı Harun A.'ya, "Bir tane aracım var, ne istedin" diyerek tepki gösterdi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi 2272 Sokak'ta meydana geldi. Harun A., motosikletiyle park halindeki 07 ANM 926 plakalı kapalı kasa minibüsün yanına gelip, araçtaki sürücü Turgut Okur'u elindeki bıçağı göstererek tehdit etti ve aracı gasp etti. Yaşadığı korkuyla sokaktan biraz uzaklaşan Turgut Okur, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edilirken, bu sırada motosikleti araca yükleyen Harun A., ekipler gelmeden bölgeden uzaklaştı.

30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA YAŞANDI

Harun A.'nın kaçabileceği tüm güzergahları kapatan ekipler; Cırnık Caddesi, Kundu yolu ve Serik yolunda önlem aldı. Polis ekipleri, Harun A.'nın kaçabileceği tüm yolları kapattı. Yaklaşık 30 kilometrelik takip sonunda Harun A., Kızıltoprak Mahallesi 919 Sokak'ta park halindeki bir otomobile çarptı.

ARACIN CAMI TABANCA KABZASIYLA KIRILDI

Harun A.'nın araçtan çıkması için bir polis tabancasını önce havaya doğru kaldırdı, ardından da kabzayla cama vurup kırdı. Araçtan çıkartılan Harun A.'ya yere yatırılarak, kelepçe takıldı. Harun A., üzeri arandıktan sonra ekip otosuna alınarak polis merkezine götürüldü.

'OKUL BÖLGESİ BURASI'

Kazayı görerek olay yerine gelen bir kişi de polis ekiplerine "Memur bey, bırakın da buradaki halk ona gerekeni yapsın. Burası okul bölgesi. Kaç tane arabaya çarptın sen" diyerek Harun A.'ya tepki gösterdi.

'BENİM BİR TANE ARACIM VAR'

Olay yerine gelen ve gözyaşlarını tutamayan aracın sahibi Turgut Okur, ekipler tarafından ekip otosuna götürüldüğü sırada Harun A.'nın yakasına yapışarak, "Bir tane aracım var, ne istedin" dedi. Polis tarafından sakinleştirilen Okur, alandan uzaklaştırıldı.

'YARIN KIYAMET KOPACAK'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan aracın sahibi Turgut Okur, "Benim aracım park halindeydi. Bu şahıs bana doğru yaklaştı. Akli dengesi yerinde değil galiba. Bana, 'Yarın kıyamet kopacak. Benim bu aracı almam lazım' dedi. O anda ben hemen polisi arayıp bilgi verdim. Tam polis olay yerine gelirken, bu şahıs araçla kaçmaya başladı. Yolda giderken trafiği de tehlikeye soktu. En son bu sokakta sıkıştı ve arabaya çarptı. Polis de yakaladı" dedi.

Park halindeki otomobiline çarpılan yakınlardaki bir okulda öğretmenlik yapan Hakan Elçik,"Ben nasıl çarptığını görmedim. Gelip bize çarptı. Çok fazla zararım var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Minibüs Gasbı: 'Yarın Kıyamet Kopacak' Diyerek Sürücüyü Tehdit Etti - Son Dakika

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