Antalya\'da şiddetli yağışta mahsur kalan kişinin cenazesi teslim alındı

Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta dün aracıyla alt geçitte mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, adli tıptan ailesi tarafından teslim alındı.
Kepez ilçesinde alt geçitte itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında otomobilden cansız bedeni çıkarılan Halil Yıldız'ın (47) Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yıldız'ın cenazesini teslim alan oğulları Akın, Umut ile yakınları ve mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.
Akaryakıt istasyonunda teknik personel olarak çalışan Yıldız'ın mesai arkadaşlarından Mehmet Irmak, gazetecilere, çok değer verdiği, çok sevdiği 23 yıllık arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Arkadaşının ölümünde ihmal olduğunu iddia eden Irmak, "AFAD uyarı bildirimi göndermesine rağmen o tünellere bakılmaması ve kapatılmamasının çok büyük bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Bu yağışlı havada o alt geçitlerin kontrol edilip kapatılması gerekiyordu. Kapatılsaydı, arkadaşımız ölmeyecekti. Kesinlikle belediyenin ihmali var. Çok üzgünüz, Allah ailesine sabır versin." diye konuştu.
Hüseyin Cayvar ise arkadaşının gece mesai dönüşü evine giderken alt geçitte mahsur kaldığını anlatarak, "İşten çıktıktan sonra tünele giriyor. Tünel su dolu. Ne yaptığını da bilememiş, bazı arkadaşlarını arayıp yardım istemiş. Kurtarma ekipleri de gelmemiş. Cevap alamamışlar. Arabanın bagajından çıkıyor. Yüzmeyi bilmediğinden herhalde boğuldu. Öyle tahmin ediyoruz. Uyarı yapılmıştı, yağışlı havalarda bu alt geçitler kapatılması gerekiyordu. Gerçekten çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Antalya kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluşmuş, Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında 07 BBU 98 plakalı otomobilde Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.
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