Antalya'da Turistlerin Gözdesi Kaleiçi - Son Dakika
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Antalya'da Turistlerin Gözdesi Kaleiçi

Antalya\'da Turistlerin Gözdesi Kaleiçi
28.06.2026 10:35
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TÜBİTAK destekli araştırmaya göre Antalya'da en çok ziyaret edilen yer Kaleiçi oldu.

TÜBİTAK destekli yapılan araştırmada Antalya'da tatil yapan turistlerin en çok ziyaret ettiği nokta Kaleiçi oldu. 600'den fazla turistin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması sonucu aquaparklar ve Lara sahili, Hadrian Kapısı, Aspendos, Düden Şelalesi ve Konyaaltı sahili listede yer aldı.

Antalya'da özel bir üniversitenin Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Oğuz Doğan, Doç. Dr. Caner Ünal, Doç. Dr. Gözdegül Başer ve Dr. Evla Mutlu'nun TÜBİTAK destekli projesinde, Antalya'da tatilini tamamlayan 611 turistle, 'Her Şey Dahil Tatilin Turist Ziyaret Ağına Etkisi: Antalya İli Örneği' başlıklı bir proje gerçekleştirildi.

İLK SIRADA KALEİÇİ VAR

Proje kapsamında Antalya Havalimanı'nda tatil dönüşü 611 turiste sorular yöneltildi. Yılda 17 milyon civarında turistin ağırlandığı ve yüzde 50'ye yakınını Rus ve Almanların oluşturduğu Antalya'daki ankette, projeye alınan turistlerin yüzde 48'ini Ruslar, yüzde 27'sini Almanlar ve yüzde 25'i diğer ülkelerden gelenlere yönelik gerçekleştirildi. Ankete göre turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Kaleiçi gelirken, aquaparklar ikinci, Lara sahili ise üçüncü sırada yer aldı. Ankete göre turistlerin en çok ziyaret ettiği diğer turistik merkezler Hadrian Kapısı, Aspendos, Düden Şelalesi ve Konyaaltı sahili olarak sıralandı.

HER ŞEY DAHİL TURİSTİ

Projede 'Her şey dahil' hizmetiyle Antalya'ya gelen turistlerin ziyaret noktalarını ortaya koymayı amaçladıklarını belirten Dr. Evla Mutlu, "Bunu merak etmemizin sebebi medyada da popüler olan bir tartışma var, turistlerin otellerinden çıkmaması, dışarıyla etkileşime geçmemesi ve aslında Antalya'yı ne kadar tanıdığına yönelik bir soru işaretimiz var. Biz de bunu somut verilerle ölçebilmek istedik. Bunu yaparken de Sosyal Ağ Analizi adlı bir analizden faydalandık. Bunun için insanlara nereleri gezdiğini soruyorsunuz. Anketimizin temeli de bundan oluşuyor. Bu sorunun yanında ekonomik kısmında anlayabilmek için 'Ne kadar bir bütçeniz vardı?' diye de ekledik ve tabii demografik özellikler dediğimiz yaş, cinsiyet, ırk gibi özellikleri de toparladık" dedi.

HAVALİMANINDA ANKET YAPILDI

Bu anketin turistlerin tatilini tamamladıktan sonra dönüşte Antalya Havalimanı'nda yapılabildiğini anlatan Dr. Evla Mutlu, bu ziyaret noktalarının da tarihi yerler, turistik çekicilikler, restoranlar gibi sınıflandırıldığını söyledi. Dr. Evla Mutlu, "Böylece elimizde bu kişi hangi otelde kaldı veya otellerde kaldı ve nereleri ziyaret etti diye bir ağ oluştu. Bu ağı Antalya haritası üzerine konumlandırabildik. Böylece elimizde bir ağ haritası oluştu. Yani amacımız şuydu; her şey dahil olarak her şey dahil paketle gelen turist ve bireysel olarak gelen turistin ziyaret ağı arasında nasıl bir farklılık var? Projemiz her şey dahil programı ile gelen turistin nerelere dağıldığını somut verilerle gösterebilmek açısından büyük bir önem taşıyor" diye konuştu.

ANTİK KENTLER SIRALAMASI

Proje kapsamındaki anketin sonuçları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Caner Ünal, ankete göre Antalya'ya gelen turistler için Kaleiçi'nin en gözde nokta olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Ünal, "Antik kentlerde birinci sırada Kaleiçi, ikinci sırada Aspendos, üçüncü sırada Side, Alanya, Patara, Olimpos olarak devam ediyor. Sonuçlarımız özellikle turistlerin en çok Kaleiçi bölgesini ziyaret ettiğini ortaya çıkardı. Özellikle kültür turizmi açısından bu sonuçlar çok önemli. Turistik çekicilikler bakımından en çok aquaparkların ziyaret edildiği ortaya çıktı" dedi.

Kaynak: DHA

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