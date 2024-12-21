Antalya'da Yağışlar, Antik Kent ve İş Yerlerini Sular Altında Bıraktı - Son Dakika
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Antalya'da Yağışlar, Antik Kent ve İş Yerlerini Sular Altında Bıraktı

Antalya\'da Yağışlar, Antik Kent ve İş Yerlerini Sular Altında Bıraktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Side Antik Kenti'ni suyla doldururken, birçok ev ve iş yeri de su baskınına uğradı. D400 yolunda meydana gelen su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı. Bölge halkı yaşanan sel felaketine tepki gösterdi.

21.12.2024 18:56  Güncelleme: 18:58
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ANTİK KENT SUYLA DOLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yağış, tarihi Side Antik Kenti'ni de olumsuz etkiledi. Tyche Tapınağı başta olmak üzere antik kentteki tarihi yapıların bulunduğu bölüm, yağmur sularıyla doldu. Yağmurun durması ve güneşin açmasıyla da antik kent içindeki anıtsal çeşmenin üzerinde gökkuşağı oluştuğu görüldü.

EV VE İŞ YERLERİ SUYLA DOLDU

Manavgat'ta öğleden sonra başlayıp, 2 saat devam eden şiddetli yağışla birçok mahallede ev ve iş yerlerini su bastı. Sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar ilerleyemedi. Çakal Deresi mevkisinde su birikmesi sebebiyle D400 yolu Antalya istikametinde ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar trafik ekipleri tarafından Side'ye yönlendirildi.

'BÖYLE HİZMET OLMAZ'

D400 yolu kenarında bulunan sulama kanalının taşması sebebiyle biriken su Sorgun Bulvarı'nda iş yerlerini sular altında bıraktı. Yaklaşık 3 ay önce UKOME kararı gereğince Sorgun Bulvarı'nda kontrolsüz kavşağın kapatılmasıyla Bahçelievler Mahallesi tarafına geçemeyen ve iş yerinin su altında kalmasına ilişkin, market sahibi Arife Aydemir, "Bu yapılan hizmet değil, böyle hizmet olmaz. Bu bize işkence. Ekmek teknem su altında kaldı. Burada hizmet diye kavşağı kapattılar. Su diğer tarafa geçemiyor. Yolun diğer tarafında hiçbir şey yok ama bizim bu tarafta su iş yerimize girdi" dedi.

Bir başka market sahibi de "Aramadığımız yer kalmadı. İtfaiyeyi aradığımız zaman bize 'Manavgat göçtü' diyorlar" diye konuştu.

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı Sorgun Bulvarı'nda, bölge halkı biriken suyun akışını sağlamak için refüjü kırmaya çalıştı.

ALANYA'DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Alanya ilçesinde ise aşırı yağış nedeniyle yollarda biriken su özellikle Konaklı ve Payallar mahallelerinde araç trafiğini durma noktasına getirdi. Çeşitli bölgelerde araçların su birikintisinde mahsur kaldığı görüldü. Sürücüler yol üzerindeki su birikintileri nedeniyle araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Mithat ABAKAN- Alkın BİRİCİK/MANAVGAT- ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yağışlar, Antik Kent ve İş Yerlerini Sular Altında Bıraktı - Son Dakika

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