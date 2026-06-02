Antalya'da Yaralı Kuşlar Rehabilite Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Yaralı Kuşlar Rehabilite Ediliyor

Antalya\'da Yaralı Kuşlar Rehabilite Ediliyor
02.06.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Doğal Yaşam Parkı, yaralı yırtıcı kuşları rehabilite edip GPS ile doğaya salacak.

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda, yaralı kartal ve akbabalar rehabilite edilerek yaşamlarını sürdürüyor. Uzman Veteriner Hekim Damla Atay, doğaya dönemeyecek ancak üreme kabiliyeti bulunan türlerden elde edilecek yavruların, GPS ile takip edilerek doğaya salınacağı proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, trafik kazası, çarpma ve çeşitli travmalar nedeniyle yaralanan yırtıcı kuşlar rehabilitasyon sürecinden geçirilerek yeniden yaşama kazandırılıyor. Doğaya dönme şansı bulunan hayvanlar tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılırken, kalıcı hasar oluşan hayvanlar ise parkta koruma altında yaşamını sürdürüyor.

YAVRULAR İÇİN PROJE

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan Uzman Veteriner Hekim Damla Atay, doğaya dönemeyecek durumdaki nesli tehlike altındaki türler için üreme projesi hazırlandığını söyledi. Atay, doğaya dönemeyen ancak üreme kabiliyeti bulunan hayvanlardan elde edilecek yavruların GPS ile takip edilerek, doğaya salınmasının hedeflendiğini söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından özellikle Akdeniz bölgesinden yaralı yırtıcı kuşların parka getirildiğini ifade eden Damla Atay, tedavi sürecinin ardından doğaya dönebilecek durumda olan hayvanların yeniden doğal yaşam alanlarına salındığını belirtti. Atay, "Bazı durumlarda kalıcı hasarlı hayvanlarımız oluyor. Bunlar artık burada yaşamlarına devam ediyor" dedi.

KANATLARINI YENİDEN KULLANMALARI İÇİN ÖZEL ALAN

Rehabilitasyon alanında şah kartalı, kaya kartalı, yılan kartalı, kızıl şahin, kara ve mısır akbabası bulunduğunu anlatan Atay, bazı hayvanların trafik kazaları nedeniyle ağır yaralandığını belirtti. Atay, "Bazılarının kanatlarını ampüte etmek zorunda kaldık. Bazı hayvanlar ise çarpmaya bağlı travma geçirdiği için kas güçsüzlüğü yaşıyor. Buradaki geniş alanı onların kas gelişimini desteklemek ve yeniden uçuşa alışmalarını sağlamak amacıyla kullanıyoruz. Kanatlarını yeniden açabildiklerinde doğaya kazandıracağız" diye konuştu.

'AMACIMIZ SADECE YAŞATMAK DEĞİL, İYİ YAŞAM KALİTESİ SUNMAK'

Geçen günlerde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden dört yaralı hayvanın merkeze getirildiğini aktaran Atay, ilk müdahalelerinin üniversitede yapıldığını söyledi. Hayvanların doğaya dönmeye uygun olmadığının değerlendirilmesi üzerine Antalya Doğal Yaşam Parkı ile iletişime geçildiğini belirten Atay, "Şu anda rehabilitasyon ve adaptasyon süreçlerini yürütüyoruz. Onların stresini azaltmak ve doğal yaşama uygun ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Amacımız sadece yaşatmak değil, elimizden gelen en iyi yaşam kalitesine ulaşmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

YAVRULAR GPS İLE TAKİP EDİLECEK

Doğaya geri dönemeyecek hayvanlarla ilgili yeni proje hazırlığında olduklarını ifade eden Atay, özellikle nesli tehlike altındaki türlerin üremesini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Atay, "Doğaya dönemeyecek ancak üreme kabiliyeti olan hayvanların üremelerini sağlayıp, dünyaya gelen yavruları tekrar doğaya salmayı hedefliyoruz. GPS sistemiyle de salınan hayvanların takiplerini yapabileceğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Antalya, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yaralı Kuşlar Rehabilite Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Ali Babacan’dan milli duruş Çin’de Türkiye’nin potansiyelini övdü Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü
Kılıçdaroğlu’na bir kötü haber daha Grup Yorum yasak koydu Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu
Tunceli’de ulaşım altyapısına dev yatırım Tunceli'de ulaşım altyapısına dev yatırım
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta’yı savaş alanına çevirdi Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:14:10. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yaralı Kuşlar Rehabilite Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.