Antalya\'da Yaralı Kuşlar Rehabilite Ediliyor

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda, yaralı kartal ve akbabalar rehabilite edilerek yaşamlarını sürdürüyor. Uzman Veteriner Hekim Damla Atay, doğaya dönemeyecek ancak üreme kabiliyeti bulunan türlerden elde edilecek yavruların, GPS ile takip edilerek doğaya salınacağı proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, trafik kazası, çarpma ve çeşitli travmalar nedeniyle yaralanan yırtıcı kuşlar rehabilitasyon sürecinden geçirilerek yeniden yaşama kazandırılıyor. Doğaya dönme şansı bulunan hayvanlar tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılırken, kalıcı hasar oluşan hayvanlar ise parkta koruma altında yaşamını sürdürüyor.

YAVRULAR İÇİN PROJE

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan Uzman Veteriner Hekim Damla Atay, doğaya dönemeyecek durumdaki nesli tehlike altındaki türler için üreme projesi hazırlandığını söyledi. Atay, doğaya dönemeyen ancak üreme kabiliyeti bulunan hayvanlardan elde edilecek yavruların GPS ile takip edilerek, doğaya salınmasının hedeflendiğini söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından özellikle Akdeniz bölgesinden yaralı yırtıcı kuşların parka getirildiğini ifade eden Damla Atay, tedavi sürecinin ardından doğaya dönebilecek durumda olan hayvanların yeniden doğal yaşam alanlarına salındığını belirtti. Atay, "Bazı durumlarda kalıcı hasarlı hayvanlarımız oluyor. Bunlar artık burada yaşamlarına devam ediyor" dedi.

KANATLARINI YENİDEN KULLANMALARI İÇİN ÖZEL ALAN

Rehabilitasyon alanında şah kartalı, kaya kartalı, yılan kartalı, kızıl şahin, kara ve mısır akbabası bulunduğunu anlatan Atay, bazı hayvanların trafik kazaları nedeniyle ağır yaralandığını belirtti. Atay, "Bazılarının kanatlarını ampüte etmek zorunda kaldık. Bazı hayvanlar ise çarpmaya bağlı travma geçirdiği için kas güçsüzlüğü yaşıyor. Buradaki geniş alanı onların kas gelişimini desteklemek ve yeniden uçuşa alışmalarını sağlamak amacıyla kullanıyoruz. Kanatlarını yeniden açabildiklerinde doğaya kazandıracağız" diye konuştu.

'AMACIMIZ SADECE YAŞATMAK DEĞİL, İYİ YAŞAM KALİTESİ SUNMAK'

Geçen günlerde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden dört yaralı hayvanın merkeze getirildiğini aktaran Atay, ilk müdahalelerinin üniversitede yapıldığını söyledi. Hayvanların doğaya dönmeye uygun olmadığının değerlendirilmesi üzerine Antalya Doğal Yaşam Parkı ile iletişime geçildiğini belirten Atay, "Şu anda rehabilitasyon ve adaptasyon süreçlerini yürütüyoruz. Onların stresini azaltmak ve doğal yaşama uygun ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Amacımız sadece yaşatmak değil, elimizden gelen en iyi yaşam kalitesine ulaşmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

YAVRULAR GPS İLE TAKİP EDİLECEK

Doğaya geri dönemeyecek hayvanlarla ilgili yeni proje hazırlığında olduklarını ifade eden Atay, özellikle nesli tehlike altındaki türlerin üremesini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Atay, "Doğaya dönemeyecek ancak üreme kabiliyeti olan hayvanların üremelerini sağlayıp, dünyaya gelen yavruları tekrar doğaya salmayı hedefliyoruz. GPS sistemiyle de salınan hayvanların takiplerini yapabileceğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.