Antalya'da Yoğun Yağış Sebebiyle Zarar Tespiti Başlıyor - Son Dakika
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Antalya'da Yoğun Yağış Sebebiyle Zarar Tespiti Başlıyor

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat'ta meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda 13 ile 18 arasında 106 kilogramlık yağış alındığını açıkladı. İki yaralının olduğu ve hipotermi durumu yaşayan bir vatandaşın bulunduğu ifade edildi. Zarar tespit çalışmalarına yarından itibaren başlanacağı belirtildi.

21.12.2024 23:19  Güncelleme: 00:26
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Antalya Valisi Şahin: "5 saatte 106 kilogramlık büyük yağış aldık"

"Dolaba ayağını vurmasıyla ayağı kırılan bir vatandaşımız var, bir teyzemizin de hipotermi durumu var"

"Yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına başlayacağız"

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin turuncu kodla uyarılan ilçelerindeki ve yoğun yağış nedeniyle sel yaşanan Manavgat ilçesindeki son durumu açıkladı. Şahin, "Manavgat'ta 13 ile 18 arasında, yani çok kısa bir süre içerisinde 106 kilogramlık büyük yağış aldık. Dolaba ayağını vurmasıyla ayağı kırılan bir vatandaşımız var, bir teyzemizin de hipotermi durumu var. Yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısının ardından sel ve taşkınların yaşandığı Manavgat'da incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamlığında kurum temsilcileriyle Afetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4 ilçeye turuncu, diğer ilçelere de sarı kod ile yoğun yağış uyarısında bulunduğunu hatırlatarak, "Uyarıyla beraber hazırlıklarımızı yaptık. 2 bin 260 personel, 800 civarına iş makinası ve diğer ekipmanlarımızla beraber pozisyonlarımızı aldık. Yoğun yağış, özellikle öğle saatleriyle itibariyle etkisini hissettirmeye başladı. Manavgat hariç diğer ilçemizde ciddi bir olay, olmuşuz bir durumla karşılaşmadık ancak Manavgat'ta 13 ile 18 arasında, yani çok kısa bir süre içerisinde 106 kilogramlık büyük yağış aldık" dedi.

"İki yaralımız var"

Yağışın özellikle Sarılar Mahallesi'nde etkili olduğunu aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Bu yağışla beraber su basma ihbarları geldi. Toplam 500 civarına ihbar aldık. Bu ihbarların büyük bölümü iş yeri ve konutlarda su basmaları şeklineydi. Bunlara müdahale ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Şükür ki herhangi bir can kaybımız yok ve yağmur etkisini azalttı. 2 yaralımız var diyebiliriz. Dolaba ayağını vurmasıyla ayağı kırılan bir vatandaşımız var, bir teyzemizin de hipotermi durumu var. Onun dışına yaralımız yok ancak çok sayıda hasar ve zarar kaydı gözüküyor. Yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına başlayacağız. Gece boyunca da arkadaşlarımız su tahliyesine devam edecekler ve vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar."

Vali Şahin, tahliyeleri yapılan vatandaşların uygulama otelleri başta olmak üzere misafirhanelere yerleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Vali Şahin'e CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Antalya'dan gelen kurum amirleri, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, MATSO Başkanı Seydi Güngör eşlik etti.

Antalya\'da Yoğun Yağış Sebebiyle Zarar Tespiti Başlıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yoğun Yağış Sebebiyle Zarar Tespiti Başlıyor - Son Dakika

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